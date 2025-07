Bahia reduz mortes violentas com investimento pesado em segurança

Salvador fechou os seis meses do ano com uma redução de 16% nas ocorrências de mortes violentas - Foto: Cássio Moreira | A TARDE

O secretário de Segurança Pública da Bahia, Marcelo Werner, aponta que as reduções de crimes violentos no estado estão diretamente ligadas aos investimentos no setor nos dois primeiros anos do governo de Jerônimo Rodrigues (PT).

Presente nas celebrações do 2 de julho, Werner aponta que alguns programas e algumas ações foram fundamentais para alcançar os números da SSP dos seis primeiros meses de 2025.

“Dentro da política de segurança, temos o Bahia pela Paz, entrega de viaturas, entrega de efetivos - foram 6 mil pessoas de segurança pública novas que foram contratados ao longo desse período, mais de 2 mil que serão efetivados. Sabemos que em relação à segurança, nós temos feito um investimento grande, que nós temos reduzido esses números, mas que tem muito o que fazer”, disse ele.

Na terça-feira, 1º, a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA) divulgou que Salvador fechou os primeiros seis meses do ano com uma redução de 16% nas ocorrências de mortes violentas, em comparação ao mesmo período de 2024 - foram registrados 397 casos, contra 475 ocorrências nos seis primeiros meses do ano passado.

“Políticas de educação, de desenvolvimento, de inclusão são importantes e fundamentais para o fortalecimento do sistema de justiça, do fortalecimento da legislação penal e do processo penal”, continuou ele.