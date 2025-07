Uneb abre mais de duas mil vagas para cursos à distância

Campus da Uneb em Salvador (ilustração) - Foto: Uendel Galter | Ag A TARDE

A Universidade do Estado da Bahia (UNEB) está com inscrições abertas, até esta quinta-feira, 3, para o Processo Seletivo Especial (PSE) 2025.2 da Unidade Acadêmica de Educação a Distância (Unead).

Ao todo, estão sendo oferecidas 2.296 vagas distribuídas em 12 cursos de graduação na modalidade à distância, voltados para quem deseja ingressar na universidade pública com flexibilidade de horários.

De acordo com o edital, os interessados poderão se inscrever para os cursos tecnológicos de:

Gestão Ambiental

Gestão Comercial – Ênfase em Afroempreendedorismo

Gestão de Turismo.

Também estão disponíveis licenciaturas em:

Ciências da Computação

Educação Física

Educação Inclusiva

Geografia

História

Letras – Inglês

Letras – Português

Matemática

Pedagogia

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site. É importante ficar atento: toda a documentação exigida deve ser anexada no ato da inscrição, conforme descrito no edital.

Critérios e reservas de vagas

O PSE da UNEB reforça seu compromisso com a inclusão social:

40% das vagas são reservadas para candidatos(as) autodeclarados(as) negros(as) – pretos(as) e pardos(as).

Além disso, há sobrevagas, distribuídas em:

5% para candidatos(as) indígenas;

5% para quilombolas;

5% para ciganos(as);

5% para pessoas com deficiência, transtorno do espectro autista ou altas habilidades/superdotação;

5% para pessoas trans (travestis, homens trans, mulheres trans e não binárias).

Para concorrer às vagas reservadas, os(as) candidatos(as) devem cumprir requisitos como:

ter feito todo o Ensino Médio e o 2º ciclo do Ensino Fundamental em escola pública;

possuir renda familiar bruta mensal de até quatro salários mínimos;

não ter diploma de graduação e se autodeclarar conforme previsto na categoria de reserva.

Como será a seleção?

O processo ocorrerá em duas etapas:

Análise e classificação com base no desempenho do(a) candidato(a); Verificação dos documentos enviados.

A classificação levará em conta as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) ou, alternativamente, o histórico escolar do Ensino Médio. O resultado final está previsto para ser divulgado no dia 5 de agosto no site oficial do processo seletivo.

Para mais informações, consulte o edital completo disponível no portal da UNEB ou diretamente na página de inscrição.