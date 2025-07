Jovem mata companheiro de 17 anos após discussão na Bahia

A maior parte do patrimônio envolve compra e venda de imóveis. - Foto: Divulgação/Sindpesp

Um adolescente de 17 anos foi morto a facadas durante uma briga com a companheira de 23 anos, na cidade de Alcobaça, localizada no extremo sul da Bahia. O crime aconteceu no domingo, 29, e chocou moradores da região.

De acordo com informações divulgadas pela Polícia Civil, a jovem identificada como Ingrit Santos de Oliveira confessou o homicídio em depoimento prestado logo após o crime. Segundo a versão apresentada por ela, o companheiro, Cleuenis Conceição da Silva, teria pegado uma faca e feito ameaças antes de ela reagir e golpeá-lo. A suspeita afirmou que agiu em legítima defesa, temendo ser atacada pelo adolescente.

O corpo do rapaz foi encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica (DPT) da região, onde passou por necropsia. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o velório ou o sepultamento da vítima.

Investigação

O caso segue sendo investigado pela Delegacia Territorial de Alcobaça, que pretende ouvir outras testemunhas para esclarecer a dinâmica do crime e verificar se houve mesmo uma situação de defesa ou outro motivo que tenha levado à morte do adolescente.

Em nota oficial, a Polícia Civil informou que, ao final do inquérito, a jovem poderá ser indiciada por homicídio, caso as investigações apontem que não houve legítima defesa.