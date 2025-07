Metrô de Salvador terá mudanças? Governo faz anúncio após acidente

Acidente ocorreu no último domingo, 29 - Foto: Reprodução | Redes sociais | GOVBA

O Governo da Bahia descartou a possibilidade de adotar barreiras de segurança, como portas de vidro nas plataformas de embarque do metrô de Salvador, após acidente que resultou na perfuração dos órgãos de um homem de 34 anos.



O caso aconteceu no domingo, 29, quando o passageiro, identificado como José Cosme de Jesus Gonçalves, ficou preso entre o trem e a plataforma na Estação Campinas de Pirajá, na Linha 1 do sistema.

Em resposta, a Companhia de Transporte da Bahia (CTB), responsável por monitorar o sistema, afirma que a “operação segue parâmetros seguros e estáveis”.

Apesar da justificativa, este não é o primeiro acidente nos trilhos do modal.

Segundo a CCR Metrô Bahia, empresa que administra o transporte, ao menos dez passageiros, por mês, invadem os trilhos para pegar o trem no sentido contrário ou apanhar objetos que caem no espaço dos vagões.



Os casos são flagrados pelas câmeras instaladas nas estações.

Medidas de segurança

Para evitar os riscos, as plataformas contam com uma uma sinalização na cor amarela, para chamar atenção dos passageiros, além de avisos sonoros.

O que diz o governo?

A CTB, autarquia, vinculada a Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur), também pontua que o desempenho do modal “está dentro dos critérios técnicos do setor de transporte sobre trilhos”.

"A inclusão de novos equipamentos ou tecnologias, como portas de plataforma de vidro, requer avaliação técnica criteriosa quanto à viabilidade, à adequação à infraestrutura existente e ao impacto na operação do sistema", informou ao g1.

Passageiro em estado grave

Após o acidente, José Cosme de Jesus Gonçalves teve perfurações na bacia, na bexiga e no reto. O homem segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital do Subúrbio.

Ele já passou por uma cirurgia de emergência devido à grande perda de sangue e aguarda condições clínicas para ser operado novamente.

Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento em que José tenta cruzar os trilhos, pulando da plataforma na tentativa de alcançar um trem que chegava no sentido oposto. Familiares relataram que ele estava atrasado para o trabalho e decidiu cortar caminho, desrespeitando as normas de segurança.