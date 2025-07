Cidade de Alagoinhas - Foto: Rafael Santos

Neste dia 2 de julho, quando se comemora a Independência da Bahia, o município de Alagoinhas celebra 172 anos de emancipação política. De acordo com registros do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o distrito foi criado no dia 15 de outubro de 1816, pertencendo a Inhambupe até 16 de junho de 1852, quando se tornou sede municipal.

Considerada a maior cidade do agreste e litoral norte baiano, a emancipação política de Alagoinhas foi oficializada no dia 2 de julho de 1853, com a instalação da primeira Câmara Municipal e do presidente do Conselho, o Coronel José Joaquim Leal.

Há seis meses no cargo de prefeito de Alagoinhas, Gustavo Carmo (PSD) destacou que celebrar essa data é, sobretudo, reafirmar a coragem e a postura de vanguarda de cidadãos, que há 172 anos, lutaram pela independência econômica e social.

Prefeito de Alagoinhas, Gustavo Carmo (PSD) | Foto: Roberto Fonseca

“O aniversário de Alagoinhas tem uma simbologia muito forte, e nós buscamos unir as festividades à entrega de obras, anúncio e assinatura de ordens de serviço para novas obras e autorização para elaboração de projetos, sempre com foco no crescimento sustentável do município e no bem-estar da população”, disse.

O nosso 2 de Julho não é apenas um dia festivo. É um momento cívico, em que enaltecemos a história da cidade-mãe do litoral norte e agreste da Bahia Prefeito de Alagoinhas, Gustavo Carmo (PSD)

Para fortalecer a economia local, a gestão tem investido em políticas de atração de empresas de setores variados, como petróleo e gás, medicamentos, bebidas e turismo - seja visitação, esportivo, festas populares ou religioso.

“O resultado dessa política fica evidenciado nos protocolos de intenções já assinados com algumas indústrias e na agenda intensa de eventos esportivos e culturais, que atraem pessoas de outras regiões do estado e do país, e movimentam a economia local”, afirmou o prefeito.

Neste contexto, vale destacar o nosso São João 2025, considerado o maior da história do município, que atraiu muitos turistas para a nossa cidade Prefeito de Alagoinhas, Gustavo Carmo (PSD)

Apesar dos poucos meses de governo, Carmo ressaltou que já estão sendo implantadas bases de um governo de longo prazo, com foco no planejamento até o bicentenário da cidade, em 2053. Entre as ações, estão a requalificação de unidades de saúde, implantação de novas especialidades médicas, o projeto de descentralização do sistema de regulação, permitindo ao cidadão agendar consultas e exames mais perto de casa.

“Na educação, estamos prestes a retomar obras para a construção de três creches, com orçamento de R$ 13,2 milhões, e firmamos parceria com o Governo da Bahia para construir mais outras três unidades de ensino, contemplando comunidades das zonas urbana e rural”.

“Ainda na pasta da educação, contratamos cerca de 200 profissionais de apoio para atender alunos com deficiência; e aderimos ao Programa Brasil Alfabetizado, iniciativa do Governo Federal que tem como proposta universalizar a alfabetização de estudantes com faixa etária entre 15 anos ou mais”, acrescentou o prefeito.

A prioridade é atender grupos mais vulneráveis da sociedade, que não tiveram acesso à educação Prefeito de Alagoinhas, Gustavo Carmo (PSD)

Na área de desenvolvimento social, foi assinado um contrato com a Caixa Econômica Federal para construção de um novo conjunto habitacional pelo Programa Minha Casa, Minha Vida que vai beneficiar mais de 160 famílias. A previsão é que as obras sejam iniciadas neste segundo semestre.

“Alagoinhas também passou a ser beneficiada com o Programa de Aquisição de Leite (PAA Leite), de combate à fome, graças a uma parceria da Prefeitura com o Governo do Estado. Em outra frente, o município voltou a distribuir sementes para apoiar a produção dos pequenos agricultores após 13 anos sem distribuição. Cerca de 300 toneladas de adubo também foram doadas”, pontuou Carmo.

A prefeitura também busca garantir recursos federais através do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). “No último dia 31 de março, o Governo Federal validou o cadastro de propostas da prefeitura. Caso sejam selecionadas, as propostas podem representar um aporte de aproximadamente R$ 135 milhões em investimentos para a realização de obras e empreendimentos em áreas essenciais como educação, saúde, infraestrutura urbana, qualidade de vida e lazer”.

Estádio Municipal Antônio de Figueiredo Carneiro - Carneirão | Foto: Rafael Santos

Para os próximos anos, a meta do governo municipal é manter o ritmo de crescimento entre progresso econômico, inclusão social e responsabilidade ambiental. “Fazer o progresso do município adequando o desenvolvimento econômico ao social, com o cuidado ambiental e tudo aquilo que uma cidade do porte, do tamanho e da importância de Alagoinhas precisa”, concluiu o prefeito.

Comemoração dos 172 anos

As celebrações pela emancipação política de Alagoinhas têm início às 8h com uma missa especial na Paróquia Santa Dulce dos Pobres. Às 9h30, acontece o ato cívico na Praça Pedro da Costa Dórea, em Alagoinhas Velha. Às 10h30, o prefeito Gustavo Carmo anunciará ordens de serviço e autorizações de novos projetos, reafirmando o compromisso da gestão com o desenvolvimento municipal.

A programação segue às 11h com a apresentação da Fanfarra Tradicional de Alagoinhas e outras atrações culturais. Na parte da tarde, acontecerá o Arrastão das Antigas com shows de Theuzinho, J. Eskine e Mulheres Perdidas, com concentração na Ladeira de Valneijós, a partir das 15h.