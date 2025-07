Rosário dos Pretos festeja elevação à Ordem Terceira

Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

Na quarta-feira, 2 de julho, data que marca a luta do povo negro e indígena pela independência do Brasil aqui no estado, é, também, comemorado o aniversário de 126 anos de elevação à categoria de Ordem Terceira, da Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, como é popularmente conhecida a Venerável Ordem Terceira do Rosário de Nossa Senhora às Portas do Carmo – Irmandade dos Homens Pretos, que fica no Pelourinho. Uma missa solene será celebrada na igreja, que completa 340 anos.

“Com elevação para Ordem Terceira, e sendo esse título dado em uma data histórica para o Brasil, a gente se une a toda essa realidade de luta, de busca de fazer um enfrentamento contra o racismo, contra todos os males que vêm para destruir o nosso povo. Os povos originários devem ser valorizados. Colocamos flores ao Caboclo e Cabocla e nos somamos a tantos outros que foram trazidos para esta terra”, disse o padre Lázaro Silva Muniz, capelão da Igreja.

Homenagem

No dia 2, a Venerável Ordem Terceira do Rosário de Nossa Senhora às Portas do Carmo – Irmandade dos Homens Pretos recebe também a Comenda da Congregação do Colar do Mérito Pedro, O Libertador, em reconhecimento pelos relevantes serviços prestados à comunidade brasileira, em especial à promoção da liberdade, da fraternidade e do bem-estar do povo.

Cravada no centro do Pelourinho, cenário de momentos importantes da história da Bahia e do Brasil, a Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos foi fundada originalmente para se tornar um cemitério de escravizados e depois tornou-se um espaço para o culto cristão-católico, sempre com suas raízes fincadas nas relações com o povo preto.

Inicialmente, a Irmandade comemorava apenas o dia de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, em outubro, mas com a elevação em 1899, pela adotou também a data de julho, passando à Venerável Ordem Terceira do Rosário de Nossa Senhora às Portas do Carmo – Irmandade dos Homens Pretos .

Completando 340 anos de história, a igreja tem programação completa para a celebração dos quase três séculos e meio de existência. Hoje, às 16h30, uma roda de conversa dará início às comemorações que durarão até o final de julho. Além do aniversário de comemoração à elevação de categoria à Ordem Terceira, amanhã, acontece o lançamento dos Festejos dos 340 anos, às 16h, que terá apresentação do Coral da Polícia Militar da Bahia.

No dia 15, às 17h, o Quinteto de cordas da Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba); dia 22, às 17h, é a vez do Coral de alunos do CPM, Dendezeiro; e no dia 29, também às 17 h, acontece a apresentação do Coral da Fesf-Sus, fechando as celebrações.

