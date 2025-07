Vaiado em show na Bahia, Zé Felipe muda sua postura no palco

- Foto: Reprodução redes sociais

Desde que terminou o relacionamento com Virgínia Fonseca, o cantor Zé Felipe tem tido mudanças expressivas em seu comportamento nas apresentações. As interações discretas e brincadeiras bobas deram lugar às dancinhas sensuais e os olhares com malícia.

Segundo fãs, a desenvoltura está muito mais ousada. Outra mudança clara está na forma como ele se conecta com o público. Se antes era mais reservado, hoje compartilha com frequência a agenda de shows, bastidores, encontros com fãs e até a rotina de cuidados com o corpo. Essa proximidade vem sendo reforçada nas redes sociais, onde Zé aparece cada vez mais presente.

Fisicamente, o cantor também mudou: adepto dos exercícios e o resultado? Muitos elogios. Uma rápida visita aos perfis de Zé Felipe basta para perceber que o cantor conquistou ainda mais aprovação e engajamento do público nessa nova fase.

Vaiado pelo público no São João na Bahia

No entanto, como nem tudo são flores, o filho do sertanejo Leonardo foi fortemente vaiado durante apresentação em Cruz das Almas, na Bahia, durante show que fez parte dos festejos juninos no município.

No Circuito Murilo Sena, o cantor fazia a participação na festa, porém a resposta de parte do público não foi positiva, já que vaias foram dirigidas ao artista.