Cantor Bruno se recusa segurar bandeira de Pernambuco e causa polêmica

O cantor Bruno, da dupla sertaneja Bruno & Marrone, movimentou as redes sociais após se recusar a segurar a bandeira do estado do Pernambuco, no qual ele realizou um show no último sábado, 28, durante sua apresentação no São João de Caruaru, no Agreste do estado.

Em imagens que circulam nas redes sociais, o músico aparece em um vídeo se recusando a segurar a bandeira de Pernambuco, gesto que costuma ser bem recebido pelos artistas. Ainda nas imagens, um membro da equipe se aproxima e entrega a bandeira do estado para o cantor. Segundos depois, ele joga a bandeira de volta nas mãos do funcionário.

Não demorou muito para que o gesto do cantor viralizasse nas redes sociais e recebesse uma série de críticas e questionamentos dos internautas, principalmente do público LGBTQIAPN+. Isso porque, a bandeira do estado tem diversas cores que remetem a bandeira do estado.

Internautas repudiam

"O sertanejo Bruno se recusou a segurar a bandeira de Pernambuco! Desconfio que ele achou que era uma bandeira LGBTQIA. Coloquem mais sertanejos em festas juninas! Vocês merecem!", escreveu um internauta.

“Não sei porquê insistem em contratar esses sertanejos que não tem o menor respeito pelo lugar onde pisam. Só visam o dinheiro mesmo. Enquanto tantos bons artistas do forró ficam de fora”, escreveu um usuário do Instagram. “Eu já vi Paul McCartney segurando a bandeira de Pernambuco em um show! Vou repetir, Paul McCartney! Quem é Bruno?”, perguntou outro.

Até o momento, a equipe do músico não se manifestou sobre o assunto.