Ex de Zé Felipe é apontada como novo affair de famoso; conheça

Zé Felipe já foi noivo da modelo Isabella Arantes - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Os internautas estão com os olhos voltados para um suposto novo romance que parece estar surgindo. O casal da vez seria Isabella Arantes, ex-noiva de Zé Felipe, e Gabriel Medina. As suspeitas de que os dois estariam tendo algo ficaram mais fortes no fim de semana, na comemoração do aniversário de 28 anos da modelo.

O surfista foi visto no jantar em um restaurante em São Paulo, onde a moça recebeu amigos, e depois com ela no show do rapper Veigh. Um vídeo mostra Isabella e Medina juntinhos no camarote. Ela aparece com o mesmo coque no cabelo de outros registros do show e ele com o boné para trás.

Gabriel Medina e Isabella Arantes | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Mas afinal, quem é Isabella Arantes?

A moça apontada como novo affair de Gabriel Medina fez parte do balé do Domingão do Faustão, da TV Globo, e hoje trabalha como assistente de palco do Domingo legal, do SBT. Além disso, é dona de uma marca de biquíni.

Também modelo e influenciadora, ela conta com pouco mais de 1 milhão de seguidores em seu perfil no Instagram. Nos dos últimos carnavais, desfilou como musa do Salgueiro.

Isabella Arantes | Foto: Reprodução | Redes Sociais

O histórico de relacionamentos de Isabella chama atenção, porque além de ter sido noiva de Zé Felipe, ela já foi apontada como affair de Neymar. O noivado com o herdeiro do cantor Leonardo começou em 2019 e chegou ao fim no mesmo ano. Logo depois, o rapaz conheceu Virginia.

A modelo voltou a ser notícia na época da separação de Zé Felipe e a influenciadora. Isabella compartilhou uma foto poucas horas depois do anúncio do fim do casamento. Uma seguidora comentou de forma irônica: “caladinha para morrer velhinha”, ganhando um like da modelo.