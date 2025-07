Após Zé Felipe, Henrique e Juliano são vaiados durante show em cidade da Bahia

Dupla Henrique e Juliano se apresentou em Itabuna - Foto: Divulgação

A dupla sertaneja Henrique e Juliano enfrentou vaias do público na noite desta sexta-feira, 27, durante a festa de São Pedro realizada em Itabuna, no Sul da Bahia.

O episódio foi registrado em vídeos que circulam pelas redes sociais e mostram o momento em que parte da plateia reage negativamente ao atraso do show.

De acordo com a assessoria de imprensa da prefeitura de Itabuna, o coro de vaias partiu de um grupo pequeno que estava posicionado em frente ao palco.

Segundo a nota, o público demonstrava ansiedade pelo início do espetáculo, que começou depois do previsto, mas transcorreu sem problemas.

A assessoria do governador Jerônimo Rodrigues (PT), presente ao evento, também confirmou que o motivo do descontentamento do público foi o atraso da apresentação dos sertanejos.

Zé Felipe vaiado em festa de São João

Este não foi o primeiro caso de vaias a artistas sertanejos nos festejos juninos da Bahia nesta semana.

No início dela, Zé Felipe, filho do cantor Leonardo, também foi alvo de vaias durante uma apresentação surpresa no São João de Cruz das Almas, cidade conhecida pelas tradicionais festas juninas.

O cantor subiu ao palco no Circuito Murilo Sena sem ter um show oficialmente agendado, apenas para participar do evento, mas foi recebido por parte do público com desaprovação.

Ainda assim, o show seguiu normalmente, e Zé Felipe chegou a compartilhar momentos do evento em suas redes sociais.