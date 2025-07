Público lota praça em festa tradicional de São Pedro em Camaçari

Uma multidão tomou conta da praça do Cajueiro para conferir os festejos de São Pedro - Foto: Patrick Abreu | PMC

No bairro da Gleba C, um dos mais populosos de Camaçari, o São João ainda não passou. A sexta-feira, 27, foi dia de abrir os festejos de São Pedro, a última das celebrações juninas, mas não menos importante, dedicada ao santo padroeiro dos pescadores e protetor das viúvas e dos viúvos.

Com cerca de 26 anos de tradição, a festividade reuniu milhares de camaçarienses animados na Praça do Cajueiro. “Sou moradora do bairro, venho todos os anos e posso garantir que esse ano está top, desde a estrutura até as atrações”, iniciou Graciane Cristina, de 35 anos.

Este ano, a festa está com novo formato, mais cômodo e inovador, com alteração na localização do palco principal, agora com visão mais ampla, em um dos principais trechos do bairro.

Monica Cosme, 46 anos, aprovou a alteração. 'Amei a mudança do palco, tem uma visão mais ampla para quem gosta de ficar mais atrás e não muito na frente do palco', comentou. A festa também atrai visitantes de outros bairros, como as amigas Núbia Andrade, 37 anos, e Érika Freitas, 30 anos.

“A gente mora no bairro Santo Antônio, um pouco distante, mas não poderíamos perder. Essa festa é muito querida para quem não é da Gleba C também”, enalteceu Núbia. “Essa é a terceira vez que eu venho e, de antemão, melhor edição. Com toda certeza amanhã estarei por aqui novamente”, antecipou Érika.

Arrocha

Na programação artística, a banda Asas Livres, uma das mais aguardadas da noite, subiu ao palco por volta das 22h40. 'A gente fica muito feliz, muito grato pelo convite. Colocamos a galera de Camaçari, da Gleba C, para arrochar', enfatizou o vocalista Júnior Costa. O público ainda se divertiu ao som de Made In Roça, Sarakura, Mateuzinho e Simpa, responsável por encerrar a primeira noite de festa.

Simpa, que cresceu nas ruas da Gleba C, falou da emoção de fazer parte da programação em mais uma edição. 'É a minha área, onde fui nascido e criado. Estou muito feliz em fazer parte dessa festa linda por mais um ano. Foi incrível, tocar na nossa casa tem sempre um gostinho especial', endossou o artista.

O São Pedro na Gleba C é organizado pela Prefeitura de Camaçari, através da Coordenação de Eventos, órgão vinculado à Secretaria de Governo. A festa segue até este sábado, 28. Além da Gleba C, neste final de semana os festejos juninos também são realizados em Monte Gordo, Barra do Pojuca, Caminho do Mar, Catu de Abrantes e Arembepe.