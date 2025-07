Iniciativa promove letramento racial gratuito para combater racismo

- Foto: Divulgação

Em um cenário brasileiro onde a discussão sobre racismo e equidade racial se faz cada vez mais urgente, as Yalodês – Rede de Advogadas Negras anunciam a abertura das inscrições para a formação "Letramento Racial: Desconstruindo Silêncios". Online e gratuito, o curso visa capacitar cidadãos a compreender e combater o racismo em suas diversas manifestações, promovendo uma sociedade mais justa e equitativa. A atividade, que ocorrerá em três encontros virtuais, nos dias 8, 15 e 22 de julho, com transmissão pelo YouTube, tem vagas limitadas.

As Yalodês Advogadas é uma organização antirracista, idealizada por juristas negras baianas que se uniram para criar uma rede nacional de operadoras do Direito. Sua missão é transformar realidades através do acolhimento, da articulação política e da formação em todo o Brasil, combatendo o racismo e promovendo a justiça social.

Para a presidente da rede, Caliane Nunes, a iniciativa representa um marco fundamental: "É com imenso orgulho que encabeçamos um projeto tão significativo para o Brasil. Acreditamos que o letramento racial é a base para uma sociedade verdadeiramente antirracista. Nosso compromisso com a equidade racial e social é inegociável, e este curso é um reflexo da nossa missão de transformar realidades. Precisamos desconstruir silêncios e capacitar pessoas para que se tornem agentes de mudança, promovendo o diálogo e a ação contra todas as formas de discriminação. É urgente que cada um assuma sua responsabilidade neste processo".

Debate urgente

O Atlas da Violência 2024, do IPEA e Fórum Brasileiro de Segurança Pública, destaca a persistência da letalidade contra a população negra, evidenciando a urgência de ações de conscientização e combate ao racismo estrutural. Além disso, a pesquisa "Percepções sobre o Racismo no Brasil", realizada pelo Instituto Locomotiva em 2023, já revelava que 72% dos brasileiros reconhecem a existência do racismo no país, mas uma parcela significativa ainda se sente despreparada para lidar com a questão. Nesse contexto, as Yalodês Advogadas se posicionam como um agente transformador, oferecendo ferramentas para uma atuação antirracista efetiva.

Com 12 horas de imersão, o curso será ministrado por renomadas especialistas e ativistas da causa.

Programação

A programação abordará desde o mito da democracia racial e o panorama histórico do racismo no Brasil até práticas cotidianas de enfrentamento e a identificação do racismo em diferentes esferas da sociedade, como mídia, educação, saúde, mercado de trabalho e sistema de justiça.