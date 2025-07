Bahia convoca 148 professores indígenas aprovados em processo seletivo

Os profissionais convocados devem ficar atentos aos prazos e requisitos - Foto: Divulgação GOV/BA

A Secretaria da Educação do Estado (SEC) convocou 148 candidatos aprovados no processo seletivo simplificado para professor indígena sob o Regime Especial de Direito Administrativo (REDA). A convocação foi publicada no Diário Oficial do Estado deste sábado, 28.

A iniciativa tem o objetivo de atender às demandas específicas das comunidades indígenas. “Esta convocação de educadores indígenas reforça o comprometimento do Governo do Estado para garantir uma educação contextualizada, respeitando os aspectos culturais e saberes tradicionais, e com mais qualidade para os povos indígenas baianos”, destacou a secretária da Educação do Estado, Rowenna Brito.

Foram ofertadas 152 vagas distribuídas entre diferentes territórios. No entanto, nem todas as regiões contaram com candidatos aprovados, o que impossibilitou o preenchimento total das vagas ofertadas. O quantitativo de convocados corresponde a 148 candidatos classificados, distribuídos conforme a disponibilidade real de aprovados em cada localidade.

Prazos e requisitos

Os profissionais convocados devem ficar atentos aos prazos e requisitos estabelecidos no edital de convocação, commo a entrega de documentos:

diploma devidamente registrado;

carteira de identidade;

CPF;

certidão de nascimento ou de casamento, se for o caso;

número de conta corrente do Banco do Brasil;

original e cópia do comprovante de residência;

dentre outros.

Prazos

Os documentos digitalizados podem ser enviados no período de 3 a 16 de julho para o correio eletrônico [email protected], para análise preliminar a ser realizada pela Coordenação de Provimento e Movimentação.

Os convocados deverão comparecer nas sedes dos Núcleos Territoriais de Educação (NTEs) munidos da documentação em original e fotocópia listada no edital e remetida ao endereço eletrônico e período já mencionados, no horário das 8h30 às 11h30 e das 14h às 17h. O candidato que não atender a presente convocação, na forma e prazo determinado, seja qual for o motivo alegado, perderá o direito ao ingresso na referida função temporária.