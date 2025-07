Caiu: suspeito de ataque a tiros em bar de Xique-Xique é preso

SSP determinou reforço no policiamento da cidade e intensificação das abordagens em municípios vizinhos - Foto: Reprodução

Um homem suspeito de envolvimento no ataque a tiros que deixou dois mortos e quatro feridos em um bar na cidade de Xique-Xique, no oeste da Bahia, foi preso na sexta-feira, 27. A captura foi feita por agentes da Polícia Civil no próprio município, conforme divulgado pela Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA).

O atentado aconteceu na noite de quinta-feira, 26, no bairro Ponta da Ilha, e foi registrado por câmeras de segurança do estabelecimento. As imagens mostram o momento em que três homens encapuzados invadem o local e atiram contra os clientes. A ação provocou correria e pânico — frequentadores tentaram escapar ou se esconder sob as mesas.



As vítimas fatais foram identificadas como Genivaldo Oliveira Damasceno, de 47 anos, proprietário do bar, e Uilson Nunes Pereira, de 46. Outras quatro pessoas ficaram feridas, duas delas em estado grave e internadas em um hospital da região. As outras duas já receberam alta.

Durante a operação que levou à prisão do suspeito, policiais apreenderam um verdadeiro arsenal: dois fuzis calibre 5.56, uma pistola, um revólver calibre .38, um artefato explosivo e cerca de 15 quilos de uma substância semelhante à cocaína.

Como resposta imediata ao ataque, a SSP determinou reforço no policiamento da cidade e intensificação das abordagens em municípios vizinhos. A Polícia Civil recolheu celulares encontrados no bar e segue ouvindo testemunhas e analisando imagens para tentar identificar os demais envolvidos.