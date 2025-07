VÍDEO: ataque a tiros em bar deixa mortos e feridos em Xique-Xique

- Foto: Reprodução

Uma noite de lazer terminou em tragédia no município de Xique-Xique, no oeste baiano, quando um bar foi alvo de um ataque a tiros que resultou em duas mortes e deixou quatro pessoas feridas. A ação criminosa ocorreu no bairro Ponta da Ilha e foi registrada por câmeras de segurança instaladas no local.

Se você quer emoção invés de voar de balão ou andar no vulcão, venha relaxar e jogar uma sinuquinha em Xique-Xique pic.twitter.com/txQkqs573H — Xique-Xique Forebis (@TomarNuToba) June 27, 2025

De acordo com informações da Tv Oeste, entre as vítimas fatais estão o proprietário do estabelecimento, Genivaldo Oliveira Damasceno, de 47 anos, e Uilson Nunes Pereira, de 46. Ambos foram baleados e não resistiram aos ferimentos.

As imagens obtidas pelas autoridades mostram que três homens encapuzados invadiram o bar e abriram fogo. Um dos suspeitos portava uma arma de uso exclusivo das forças de segurança. O ataque gerou pânico entre os presentes: alguns frequentadores se esconderam sob as mesas, enquanto outros tentaram fugir correndo.

Das quatro pessoas atingidas, duas sofreram ferimentos leves, foram socorridas e já receberam alta médica. As outras duas continuam internadas em estado grave em um hospital da região, cujo nome não foi revelado por questões de segurança.

A delegacia de Xique-Xique está à frente das investigações. A principal linha de apuração indica que o crime pode estar ligado a disputas relacionadas ao tráfico de drogas na região. Até o momento, os autores não foram identificados.