Cidades baianas são alvos de operação contra fraude em concurso público

Duas cidades baianas foram alvos, nesta quinta-feira, 26, da 'Operação Gabarito', uma operação que investiga um esquema criminoso de fraudes em concursos públicos. A ação foi realizada em parceria entre o Ministério Público da Bahia (MPBA) e o Ministério Público de Sergipe (MP/SE), com apoio de forças policiais dos dois estados.

Mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Feira de Santana e Alagoinhas, na Bahia, além de Aracaju e Aquidabã, em Sergipe. Ao todo, sete pessoas físicas e duas empresas foram alvo das medidas cautelares, suspeitas de envolvimento direto nas irregularidades apuradas.

Atuação

Segundo o Ministério Público, a atuação da quadrilha envolvia:

manipulação de processos seletivos;

indícios de comercialização antecipada de gabaritos;

irregularidades desde a contratação das bancas organizadoras.

Na Bahia, a apuração se concentra em entender o papel das empresas e indivíduos localizados nas cidades alvos da operação.

As suspeitas incluem:

o uso de estruturas empresariais interligadas

vínculos societários ocultos

simulação de competitividade entre bancas, com o objetivo de fraudar as etapas de concursos públicos.

Origem em Sergipe

A investigação foi iniciada a partir de denúncias recebidas pelo MP de Sergipe, que identificaram um padrão nas fraudes, com atuação que se estendia para outros estados.

De acordo com o promotor Manoel Cabral, diretor do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco/SE), o objetivo agora é consolidar as provas e aprofundar os elementos já levantados.

As apurações seguem em andamento, e novas diligências não estão descartadas.