Polícia apreende drogas no centro dos Correios em Simões Filho

- Foto: Divulgação / Polícia Civil

Uma operação da Polícia Civil da Bahia resultou na apreensão de mais de 50 encomendas contendo entorpecentes no centro logístico dos Correios, em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador. A ação aconteceu nesta sexta-feira, 27 e teve como foco pacotes suspeitos que estavam em rota para a capital baiana e outros estados.

Ação teve apoio do setor de inteligência dos Correios | Foto: Divulgação / Polícia Civil

Entre as substâncias encontradas estavam maconha, haxixe, lança-perfume e itens com THC. Os entorpecentes estavam camuflados em embalagens postais e foram localizados com o auxílio de cães farejadores do canil da Coordenação de Operações e Recursos Especiais (CORE), que participou da operação ao lado de agentes do Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc).

A ofensiva faz parte da quarta fase da Operação Narke, uma estratégia nacional liderada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública para combater o tráfico de drogas via serviços postais.

A ação teve apoio do setor de inteligência dos Correios e integra um esforço conjunto que envolve repressão, prevenção e educação sobre os riscos e prejuízos sociais do narcotráfico.