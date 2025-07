Antes de morrer, jovem esquartejada na Bahia deixa mensagem de despedida

Ana deixou mensagem em tom de despedida para os filhos, em fevereiro deste ano - Foto: Reprodução | Redes sociais

Quatro meses antes de ser encontrada morta e esquartejada, em Eunápolis, na quarta-feira, 25, Ana Luíza Lima Brito, 22 anos, deixou uma mensagem para os três filhos pequenos.

Em uma postagem compartilhada pela mãe dela, nesta quinta-feira, 26, em uma rede social, a jovem lamenta o fato de não poder ver os meninos crescerem.

Segundo a senhora, a publicação foi feita por Ana, no último 3 de fevereiro, no status de uma plataforma online.

"Eu dei o meu máximo por vocês, infelizmente, a vida não é como planejamos, meu sonho era ver vocês crescerem, acompanhar cada passo da vida de vocês. Porém, não consigo, minha mente é falha e não tenho mais paciência como antes", explica a moça, em tom de despedida, o motivo de se afastar dos filhos.

Ainda na publicação, Ana confessa estar sofrendo com a ausência das crianças. "Meu coração dói todos os dias porque sinto falta de vocês, da bagunça, da gritaria. Mas, infelizmente, minha mente está muito conturbada e preferi me afastar para o bem de vocês. Independente de tudo, eu amo vocês com todas minhas forças", finaliza ela.

Ana lamentou o fato de estar distante dos filhos | Foto: Reprodução Redes Sociais

Entenda o caso da jovem esquartejada

O corpo de Ana Luíza foi encontrado esquartejado na manhã da quarta-feira, 25, em uma estrada de terra, no bairro Delta Park, próximo da BR-367, em Eunápolis, cidade do extremo sul do estado.

Segundo o delegado Manoel Vieira, da 1ª Delegacia Territorial de Eunápolis, em conversa com o Portal A TARDE, ainda na quarta-feira, a jovem foi executada em retaliação à morte de Matheus Rodrigues de Souza, 24, na noite da segunda-feira, 23.

O rapaz foi assasinado a tiros dentro de um mercado no bairro Gusmão, a cerca de 10 KM do local onde o corpo dela foi encontrado.

Imagens das câmeras de segurança do mercado onde Matheus foi morto denunciou Ana | Foto: Reprodução Redes Sociais

Ainda de acordo com Vieira, Ana foi morta por traficantes do Primeiro Comando de Eunápolis (PCE), facção vinculada ao Comando Vermelho (CV), após eles desconfiarem que ela indicou a localização de Matheus. O rapaz foi morto por traficantes rivais da facção Bonde do Maluco (BDM), facção a qual a jovem estava migrando.

"Ela era traficante do PCE e estava trocando uma facção pela outra rival. O vídeo deixa claro de que ela tinha participação [no crime]. Eles [traficantes do PCE] pegaram o celular dela e viram que ela estava passando informações para o BDM”, afirmou Vieira. O vídeo ao qual o delegado se refere é um registro das câmeras de segurança do estabelecimento onde Matheus foi executado.

Ele havia deixado o presídio há uma semana e estava se relacionando amorosamente com Ana. O delegado revelou que o homem suspeito de executar Matheus já foi identificado.

Ele é apontado como sendo a pessoa responsável por matar os desafetos do BDM, em Eunápolis. Até a noite da quarta-feira, a polícia ainda não havia identificado os suspeitos pelo assassinato de Ana.