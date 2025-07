Fogo na Babilônia? Fazenda de maconha é destruída no interior da Bahia

Policiais encontraram cerca de 5.400 pés da droga na região de Pedra Branca - Foto: Reprodução / Polícia Militar

Uma nova plantação de maconha foi localizada e destruída pela Polícia Militar na tarde desta quinta-feira, 26, no município de Curaçá, no norte da Bahia. A ação foi realizada por equipes da 45ª Companhia Independente (CIPM), que encontraram cerca de 5.400 pés da droga na região de Pedra Branca. Todo o material foi incinerado no local, com exceção de uma amostra, que foi encaminhada à delegacia para os devidos procedimentos legais. Nenhum suspeito foi preso.

Mais de 90 mil pés de maconha já foram erradicados | Foto: Reprodução / Polícia Militar

Este é o terceiro grande cultivo ilegal desmantelado na cidade apenas em 2025. Em janeiro, durante a Operação Terra Limpa, a mesma unidade policial erradicou cerca de 65 mil pés de maconha em duas roças localizadas na localidade de Missão Velha. Na ocasião, também foi descoberta uma sementeira utilizada na germinação das plantas.

Já em março, outra operação da PM, com apoio da Cipe Caatinga, resultou na destruição de mais de 20 mil pés da droga encontrados em duas plantações na região de Ilha Redonda de Cima. Assim como nas demais ações, ninguém foi preso.

Com as três operações, mais de 90 mil pés de maconha já foram erradicados este ano em Curaçá.