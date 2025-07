Preso por engano: baiano passa dias detido após ser alvo de golpe

Iago foi abordado por policiais quando saía do trabalho - Foto: Reprodução | TV Bahia

Um baiano de 29 anos foi preso por engano em Santo Antônio de Jesus, no recôncavo baiano. Iago de Andrade Oliveira explicou que foi incriminado após criminosos usarem seus dados para ativar o celular da vítima de um homicídio, ocorrido em dezembro do ano passado, em Ibicuí, no sul da Bahia.

Diante disso, ele tinha um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça de Santo Antônio de Jesus. A prisão dele aconteceu no dia 18 de junho e só foi liberado oito dias depois, após audiência de custódia, realizada na quinta-feira, 26.

Iago foi abordado por policiais quando saía do trabalho, em um escritório de contabilidade na cidade e foi surpreendido com a situação. “Fiquei sem entender, em choque. A forma como fui abordado foi um terror. Fui encaminhado à Delegacia Territorial e fiquei detido lá mesmo. Tive que ser hospitalizado, porque passei mal diante dessa situação. São algumas questões que estão sendo inevitáveis”, disse, em entrevista à TV Bahia.

Motivação

De acordo com a advogada dele, Manuela Santana, um homem, que não teve a identidade revelada, foi assassinado em 31 de dezembro de 2024. O celular da vítima teria sumido após o crime e sido encontrado em Foz do Iguaçu, no Paraná, no dia 17 de janeiro deste ano.

Como os criminosos usaram os dados de Iago para ativar o aparelho, a Polícia Civil da Bahia entendeu que o jovem seria um dos suspeitos de envolvimento no crime.

Provas da inocência

A advogada afirmou que a família reuniu provas que demonstraram a inocência, como registros de ponto no trabalho e comprovantes de que ele nunca esteve em Foz do Iguaçu, onde os dados do celular foram ativados.

"Conseguimos comprovar que ele estava em Santo Antônio de Jesus, trabalhando. Com isso, foi possível revogar o mandado de prisão preventiva. A prisão foi um erro que gerou danos psicológicos e morais."

Ainda segundo a advogada, a família pretende tomar medidas para garantir a reparação do caso.

Argumentos apresentados pela defesa de Iago: