População ameaça incendiar ônibus após linha ser modificada

moradores estariam se organizando para queimar os veículos em protesto contra a medida - Foto: Shirley Stolze / Ag A Tarde

Os moradores do distrito de Parafuso, em Camaçari, Região Metropolitana de Salvador, estão ameaçando incendiar os ônibus após a suspensão de entrada dos coletivos da Avanço Transportes que faziam o trajeto Estação Mussurunga x Camaçari.

De acordo com denúncia recebida pelo Sindicato dos Rodoviários da Região Metropolitana (Sindmetro) na noite desta sexta-feira, 27, moradores estariam se organizando para queimar os veículos em protesto contra a medida.

Segundo o Sindimetro, a decisão de retirar os coletivos do distrito revoltou os moradores, que dependem do transporte público para se deslocar diariamente. A entidade chegou a propor, em reunião com a direção da empresa, a manutenção de horários específicos para atender a comunidade. No entanto, segundo a categoria, a empresa não aceitou a sugestão.

Na sugestão enviada estavam os seguintes horários:

Saindo de Camaçari:

5h

6h20

6h50

e partindo da Estação Mussurunga às

14h

17h30

19h

22h

Críticas

A categoria critica também a postura da Agerba, órgão estadual responsável pela regulação do transporte intermunicipal. De acordo com o Sindmetro, a agência estaria sob influência da Avanço Transportes e não tem adotado medidas para garantir que os itinerários, que vinham sendo cumpridos há anos, sejam mantidos.

“O Sindicato mantém posição clara sobre a questão do distrito de Parafuso e se opõe à decisão de proibir a entrada de todos os ônibus na região”, declarou a entidade em comunicado.

O Portal A TARDE entrou em contato com a Agerba e aguarda retorno sobre a situação.