Sebrae Bahia abre vagas para trainees com salário de até R$ 6 mil

O programa tem duração de 12 meses - Foto: Divulgação

O Sebrae Bahia lançou um processo seletivo com 11 vagas para trainees em qualquer área de formação. Podem participar candidatos que tenham concluído a graduação entre dezembro de 2022 até a data prevista para convocação.

O programa oferece remuneração inicial de R$ 3.049,35, podendo chegar a R$ 6.098,70 nos dois meses finais do período de treinamento. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais, em regime CLT, com atividades presenciais e online, que incluem capacitações, visitas técnicas e desenvolvimento de projeto inovador.

As inscrições ficam abertas até o dia 28 de julho, exclusivamente pelo site da Fundação CEFETBAHIA, com taxa de inscrição no valor de R$ 100.

Locais de atuação

As oportunidades estão distribuídas em cinco cidades:

Salvador

Feira de Santana

Santo Antônio de Jesus

Guanambi

Juazeiro

As vagas são voltadas para ampla concorrência e também contemplam candidatos negros e pessoas com deficiência.

Processo seletivo

O processo seletivo será dividido em duas etapas:

Prova escrita (com questões objetivas e discursivas), marcada para o dia 10 de agosto

Entrevistas individuais por competências, que ocorrerão entre os dias 27 e 29 de agosto.

Benefícios

Assistência Médica e Odontológica (com coparticipação),;

Previdência Privada;

Seguro de Vida;

Vale Transporte;

Auxílio Alimentação e/ou Refeição;

Auxílio Creche/Escola para filhos;

Auxílio Funeral e Auxílio para Filho(a) com Deficiência.

O programa tem duração de 12 meses. Ao final, os trainees que forem aprovados poderão ser integrados ao quadro efetivo do Sebrae/BA, dependendo da disponibilidade de vagas e orçamento.