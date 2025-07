Virginia faz postagens enigmáticas após Zé Felipe entrar com divórcio

Virginia Fonseca e Zé Felipe - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A influenciadora Virginia Fonseca deixou os seguidores curiosos ao publicar mensagens misteriosas nas redes sociais, logo após o cantor Zé Felipe entrar com o pedido de divórcio.

Na última quinta-feira, 26, ela compartilhou a imagem de uma criança carregando baldes de água e afirmou que quem carrega o próprio balde valoriza cada gota. Já na sexta-feira, 27, postou outra reflexão falando que o que vem fácil vai rápido, mas o que vem de Deus permanece.

Indiretas?

O tom de indireta chamou a atenção dos fãs, que interpretaram como algo direcionado ao Zé Felipe. Algumas pessoas criticaram a influenciadora, dizendo que ela precisava amadurecer e levar o relacionamento mais a sério, enquanto outros saíram em defesa do cantor.

Além disso, alguns internautas ironizaram a situação, dizendo que a casa do casal parecia uma rodoviária e que Zé Felipe apenas pegou o ônibus e foi embora.

Pedido de divórcio

O processo de divórcio foi aberto no Tribunal de Justiça de Goiás para regularizar a guarda dos filhos do ex-casal, Maria Alice, de 4 anos, Maria Flor, de 2, e José Leonardo, de oito meses. Zé Felipe não pediu a guarda exclusiva, mas quer oficializar a guarda compartilhada.

Eles anunciaram a separação em maio, após três anos de casamento. Mesmo depois de sair da casa que dividia com Virginia, o cantor continua morando no mesmo condomínio para ficar próximo dos filhos.

Separação

Virginia Fonseca e Zé Felipe anunciaram o fim do casamento no dia 27 de maio. Pais de Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, os dois divulgaram a separação pelas redes sociais, reforçando que seguirão amigos e comprometidos com a criação dos filhos.

Na mensagem, o ex-casal destacou o respeito pela trajetória vivida e afirmou que a separação não diminui o valor da família construída. Virginia pediu compreensão ao público e disse que ambos optaram por ser honestos, em vez de manter aparências. “Somos humanos e estaremos sempre em busca da felicidade plena, a mesma que um dia vivemos”, declarou.

Eles também pediram que não sejam espalhadas histórias falsas sobre o término e garantiram que continuam unidos na missão de cuidar dos filhos. “Estamos prontos para cuidar dos frutos do nosso amor”, finalizou Virginia.

Confira o texto na íntegra:

"Juntos sempre e agora de uma maneira diferente. Decidimos que seremos amigos para cuidar do nosso maior bem, nossas bençãos enviadas por Deus, os nossos três filhos.

Não estarmos juntos como casal, nunca será motivo para não darmos valor a tudo que construímos, uma família linda. Vivemos isso intensamente, nos aproximamos, descobrimos a alegria de sermos pais e fomos cúmplices em cada momento. Torcemos um pelo outro e assim seguiremos.

Optamos pela honestidade e não por uma vida de aparências, porque estes somos nós.

Não julguem e não criem histórias. Somos humanos e estaremos sempre em busca da felicidade plena, a mesma que um dia vivemos.

Estamos em paz e prontos para cuidar dos frutos do nosso amor; Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo amamos vocês e tudo que representam. Que Deus abençoe nossa união e nos dê sabedoria pra seguir em frente."