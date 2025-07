Ana Maria Braga lamenta morte na família: “Descansa em paz”

Ana Maria Braga está de luto - Foto: Reprodução | TV Globo

Perder um ente querido é uma coisa bastante dolorosa. Quem está passando por esse sofrimento é Ana Maria Braga. O fim de semana foi de tristeza para a apresentadora do Mais Você, que usou o Instagram, na noite de domingo, 29, para lamentar a perda de seu “companheirão” de 4 patas, o Capuccino.

“A vida tem dessas, né? Em meio a um momento tão alegre e cheio de celebração, fomos surpreendidos com a partida do nosso crianção…Agora ele corre lá no céu”, iniciou ela na legenda de uma sequência de fotos ao lado do pet.

Nas imagens, a loira mostrou que o cachorro chegou a participar de seu programa. “O que fica é a lembrança de que a vida precisa ser vivida com intensidade, aproveitando cada instante com quem amamos”, escreveu.

A apresentadora completou dizendo que “o Capuccino foi um companheirão”. “Amado por todos aqui em casa. No fundo, eu sinto que Alguém lá em cima escolheu a nossa família com muito carinho, porque sabia que ele seria cuidado com todo amor do mundo. Descansa em paz, meu amor. Obrigado por tanto”, concluiu.

Ana Maria Braga renova votos de casamento

Ana Maria renovou os votos com Fábio Arruda, no último sábado, 28, durante uma festa junina na capela da Fazenda Primavera, no interior de São Paulo. A apresentadora e o marido receberam uma bênção matrimonial do Padre Max.

Nas redes sociais, Ana apareceu vestida de noiva e compartilhou momentos da celebração. O casal trocou alianças em uma cerimônia intimista no dia 4 de abril.

“Um pouquinho da nossa missa em homenagem aos santos juninos aqui na Fazenda Primavera. Um momento de fé, gratidão e coração aquecido”, disse ela.