Para onde vão os alimentos do café da manhã de Ana Maria Braga?

Alimentos já tem um destino certo após as gravações do 'Mais Você' - Foto: Reprodução | TV Globo

A hora do famoso café da manhã do ‘Mais Você’, apresentado por Ana Maria Braga na TV Globo, provavelmente é um dos momentos favoritos dos convidados do programa. Porém, uma dúvida que deve pairar sobre a cabeça dos telespectadores é: o que acontece com a comida que aparece na atração.

De acordo com o g1, sempre que acaba a gravação do dia, Ana faz um sinal para liberar a equipe para comer.

“Antigamente, a gente mandava o bolo de volta para a cozinha. Mas aí, ficava uma frustração no estúdio. Então esse é um jeito carinhoso de falar para os meninos que não vamos passar vontade aqui. Estão trabalhando desde as 5h da manhã. A gente libera a mesa e o pessoal come” disse ela após uma gravação.

Segundo a apresentadora, os bolos são geralmente preparados 24 horas antes. Há quem leve vasilhas para guardar os quitutes e até levar para casa.

Quando a quantidade é ainda maior, os alimentos são doados para uma associação próxima aos estúdios da Globo em São Paulo.

Ana Maria fora da Globo?

Após especulações da saída de Ana Maria Braga da grade da TV Globo, a emissora bateu o martelo e definiu o futuro da apresentadora que acumula mais de 25 anos na televisão: o contrato foi renovado e ela permanecerá por longo prazo no ‘Mais Você’.

Além da renovação, a jornalista assumirá o comando do reality ‘Chef de Alto Nível’ no segundo semestre de 2025, logo após a novela das nove.

A renovação do contrato foi uma decisão estratégica de Amauri Soares, diretor-executivo da TV Globo e dos Estúdios Globo, com o intuito de valorizar a veterana, seguindo o exemplo de Luciano Huck, que também teve seu contrato renovado no ano passado.

Inspirado no formato americano ‘Next Level Chef’, o reality contará com 24 participantes divididos em três cozinhas de diferentes níveis: alta gastronomia, intermediária e precária.