Virginia toma atitude drástica e terá que pagar multa de R$ 30 milhões

No depoimento dado no dia 13 de maio, Virginia negou ter recebido comissões baseadas nas perdas dos apostadores - Foto: Reprodução | Instagram

A influenciadora digital Virginia Fonseca encerrou, de forma definitiva, o contrato com a plataforma de apostas Blaze. O rompimento incluiu o pagamento de uma multa rescisória estimada em cerca de R$ 30 milhões.

A decisão veio após críticas e pressão pública após Virginia ser convocada para depor na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Apostas, no Senado Federal. Nesse período, ela ainda perdeu mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais, um reflexo direto na credibilidade de sua imagem, segundo especialistas.

Depoimento na CPI e contratos

No depoimento dado no dia 13 de maio, Virginia negou ter recebido comissões baseadas nas perdas dos apostadores que seguiam suas indicações. Segundo a influenciadora, o contrato previa um valor fixo, com possibilidade de receber 30% a mais caso dobrasse os lucros da empresa — algo que, segundo ela, não aconteceu.

Ela também argumentou que esse tipo de cláusula de bonificação por desempenho fazia parte de outros contratos publicitários e não seria exclusiva de acordos com plataformas de apostas. Mesmo assim, admitiu que repensaria novas parcerias no segmento: “Isso vai ser uma coisa que vou chegar em casa e repensar”, disse durante a audiência.

CPI das Bets

Apesar da defesa de Virginia, o relatório final da CPI das Bets, apresentado em 10 de junho pela senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS), aponta que:

A influenciadora teria, sim, direito a receber 30% sobre os lucros obtidos a partir de apostas feitas por usuários que utilizavam seu link ou código promocional. De acordo com o parecer, essa prática configuraria ganho vinculado diretamente às perdas financeiras dos seguidores, configurando-se como publicidade enganosa.

De acordo com o parecer, essa prática configuraria ganho vinculado diretamente às perdas financeiras dos seguidores, configurando-se como publicidade enganosa. O relatório também cita que Virginia teria feito simulações de apostas em suas redes, induzindo seguidores ao erro, e recomenda seu indiciamento por estelionato.

Estratégia de imagem?

Fontes próximas afirmam que a rescisão foi uma escolha estratégica para conter os danos à reputação de Virginia. O rompimento, além de afastá-la de práticas sob investigação, busca preservar o perfil mais familiar que ela sempre cultivou em sua carreira.