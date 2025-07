Após desfile dos caboclos, Lula integra cortejo do 2 de Julho

Presidente participa do ato pelo quarto ano consecutivo - Foto: Thuane Maria/GOVBA

Com palavras de ordens e anseio dos militantes, o presidente Lula (PT) se integrou ao desfile cívico do 2 de Julho, data em que marca a Independência do Brasil na Bahia. Por questões de segurança, o presidente embarcou no cortejo em frente ao Colégio Soledade, às 9h55 desta quarta.

Acompanhado do ministro da Casa Civil, Rui Costa, do governador Jerônimo Rodrigues (PT), da primeira-dama Janja e da comitiva estadual, o petista passeou pelas ruas da Soledade, em Salvador, em cima de uma caminhonete (Fiat Toro), modelo 4x4, que estampava as bandeiras do Brasil e da Bahia.

Presidente participa do ato pelo quarto ano consecutivo | Foto: Joá Souza/GOVBA

A chegada do petista inflamou os ânimos dos militantes e emocionou parte do público que estava presente no cortejo. “Lula, guerreiro, do povo brasileiro”, entoavam alguns dos presentes.

Além de participar das festividades, Lula deu encaminhamento para o projeto de lei que busca tornar a data como o Dia Nacional da Consolidação da Independência do Brasil.



Na proposta, que foi assinada por Lula ao lado do ministro da Casa Civil, Rui Costa, e do líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), ambos ex-governadores do estado, o presidente reconhece o apagamento histórico da data e dos heróis baianos,

"Isso não é conhecido da História porque não está nos livros didáticos brasileiros. A aprovação desse projeto e a promulgação vão mostrar que além de D. Pedro, o povo baiano teve muito a ver com a nossa Independência", disse.