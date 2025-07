"Reconhecimento justo": Bruno Reis comenta 2 de julho como data nacional

A notícia chegou com felicidade e apoio dos baianos, como o prefeito Bruno Reis - Foto: Cássio Moreira | A TARDE

Recentemente, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) encaminhou um projeto que pode tornar o Dois de Julho - data em que se celebra a Independência da Bahia - em data nacional. A notícia chegou com felicidade e apoio dos baianos, como o prefeito Bruno Reis que julgou ser justa.

“Tem todo o nosso apoio O reconhecimento é justo, afinal de contas, a Independência do Brasil aconteceu aqui na Bahia com a expulsão definitiva dos portugueses pelos baianos, que deram o grito final de liberdade para que hoje nós pudéssemos um seu estado democrático, para que o país pudesse alcançar todas as conquistas que o nosso povo alcançou até então”, disse ele.

2 de julho pode virar data nacional

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva encaminhou ao Congresso Nacional, nesta terça-feira, 1º, um projeto de lei para tornar o dia 2 de julho o Dia Nacional da Consolidação da Independência do Brasil.

A data marca a expulsão definitiva das tropas portuguesas do Brasil, em 1823, um ano após a Proclamação da Independência pelo imperador Pedro I, no dia 7 de setembro de 1822.

O dia 2 de julho marca a Independência da Bahia e é feriado estadual.