Segurança reforçada: concursos para PM e Polícia Civil na mira

Governo deve realizar novo concurso para PM e Civil em 2026 - Foto: Foto: Divulgação PM

A segurança pública da Bahia tem ganhado reforço das tropas nos últimos meses, conforme assegura o secretário titular da SSP, Marcelo Werner, que durante o desfile em comemoração ao Dois de Julho nesta quarta-feira,2, falou com o Portal A TARDE sobre possíveis novos concursos e chamamentos de aprovados.

“Em relação a concursos públicos, para a Polícia Militar, esse ano não há previsão, até porque nós chamamos a Turma 2, que está em formação, e já chamamos a Turma 3, que são mais de 1.900. Ou seja, todo cadastro de reserva do último concurso já foi chamado", afirmou Werner.

De acordo com o secretário, houve também, nos últimos meses, a convocação de aprovados nos concursos para a Polícia Civil, DPT e Bombeiro Militar e relembrou o lançamento de edital para oficiais das três corporações.



"Chamamos também os excedentes e todos os cadastros da Turma 2, da Polícia Civil, do DPT e do Bombeiro Militar. Nós lançamos esse ano um edital para o oficial dos Bombeiros e da Polícia Militar, assim como também para os oficiais médicos do Bombeiro Militar e da Polícia Militar", destacou, apontando que em 2026 um novo concurso pode ser lançado.