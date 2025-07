"Importante reconhecimento do que aconteceu na Bahia", diz Lula

Presidente Lula assinou projeto de lei que torna o 2 de julho uma data nacional - Foto: Ricardo Stuckert

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva está em Salvador para acompanhar, pelo 4º ano consecutivo, o desfile do 2 de julho. Em entrevista ao Jornal da Manhã, da Rede Bahia, ele falou sobre a proposta encaminhada ao Congresso na terça-feira, 1º, que torna a data nacional.

Lula destacou o valor histórico da data e disse que o objetivo do projeto é "colocar o 2 de julho nos livros didáticos" porque assim "as pessoas vão perceber que, com todo o respeito ao 7 de Setembro, o povo baiano foi quem expulsou os portugueses".

Vai virar filme

O presidente disse ainda que já conversou com a ministra da Cultura, Margareth Menezes, para incentivar a produção de 10 filmes com a temática da história do Brasil, entre os quais o 2 de julho deve ser contemplado..

Sobre a criação de um novo feriado, Lula disse que o Brasil "já tem muito feriado" e que o 2 de julho já é feriado na Bahia. "O importante é o reconhecimento, porque se você fizer uma pesquisa, 90% dos brasileiros não sabem o que aconteceu aqui".