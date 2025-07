"Coração da independência": Jerônimo apoia nacionalização do 2 de Julho

Presidente participa do ato pelo quarto ano consecutivo - Foto: Joá Souza/GOVBA

Presente nas comemorações do 2 de Julho, o governador Jerônimo Rodrigues comemorou o encaminhamento do projeto de lei que busca tornar a data como o Dia Nacional da Consolidação da Independência do Brasil.

O PL, que foi enviado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao Congresso Nacional, visa valorizar o marco da expulsão definitiva das tropas portuguesas do Brasil, em 1823, um ano após a Proclamação da Independência pelo imperador Pedro I, no dia 7 de setembro de 1822.

| Foto: Cássio Moreira / A TARDE

"Alegria grande. O Lula chegou ontem, agradecemos a ele pelo envio do projeto de lei ao Congresso pedindo que a data do 2 de Julho seja reconhecida como uma data nacional, essa é a nossa alegria e o que vamos celebrar no dia de hoje. A Bahia é o coração da independência e o desejo é que o Brasil inteiro entenda isso. Os heróis nossos não são portugueses. São brasileiros. A caminhada simboliza isso", pontuou o governador.

Na proposta, que foi assinada por Lula ao lado do ministro da Casa Civil, Rui Costa, e do líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), ambos ex-governadores do estado, o presidente reconhece o apagamento histórico da data e dos heróis baianos, algo que foi endossado por Jerônimo.



"Nós lemos nos livros de história e vemos na mídia, inclusive, que a gente não participou da história da independência. Vemos sempre os heróis que não são brasileiros, não são baianos. O 2 de Julho faz com que a gente revele as verdadeiras pessoas que lutaram pela independência no Brasil. Duas Marias e Joana Angélica assumiram esse lugar. E hoje reverenciamos elas", disse.