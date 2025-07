Foragidos do PCC com atuação no interior da Bahia são presos em SP

Operação foi coordenada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas do Norte (Gaeco Norte) - Foto: Divulgação MPBA

Quatro integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC) foram presos nesta segunda-feira, 1º, em São Paulo, durante uma megaoperação que uniu o Ministério Público da Bahia (MPBA) e as Polícias Civil e Militar dos dois estados. Os criminosos, ligados a uma das maiores facções do país, estavam foragidos e são suspeitos de envolvimento em diversos homicídios em Juazeiro, no norte baiano. A operação foi coordenada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas do Norte (Gaeco Norte), com apoio de unidades especializadas da segurança pública.

Após a localização dos alvos pelos investigadores baianos, a Polícia Militar paulista foi acionada e efetuou as prisões. Durante a ação, foram apreendidas armas de fogo, incluindo pistolas e revólveres, munições e celulares que serão analisados na continuidade das investigações.

Embora seja uma organização de origem paulista, o PCC mantém presença ativa no estado da Bahia por meio de sua facção aliada, o Bonde do Maluco (BDM). O grupo baiano atua como braço regional da facção paulista, com quem mantém vínculos estratégicos e operacionais. Juntas, as duas organizações disputam o controle do tráfico de drogas e outras atividades criminosas com o Comando Vermelho (CV), facção carioca que também opera no estado.

A operação contou com o apoio do Pelotão de Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (ROTA), do Comando de Policiamento Regional Norte (CPR-N), da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa da Bahia (DHPP-BA) e da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado na Bahia (FICCO-BA), reforçando a articulação interestadual no enfrentamento ao crime organizado.