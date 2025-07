Ciúmes? Homem é esfaqueado após dançar com mulher em festa na Bahia

Policia Militar da Bahia atendeu a ocorrência - Foto: Divulgação | SSP

Um homem foi esfaqueado enquanto participava de uma festa no bairro da Jaqueira, localizado em Conceição do Coité, no interior da Bahia, no último domingo, 29.

De acordo com informações divulgadas pela Polícia Militar, a vítima relatou que dançava com uma mulher quando foi surpreendida por outro homem. Apurações iniciais apontam que o suspeito teria se irritado por ciúmes, o que teria motivado uma discussão seguida de agressão com uma faca. O golpe atingiu a região direita do peito da vítima.

Após o ataque, o homem foi socorrido e encaminhado ao Hospital Português, onde recebeu atendimento médico de emergência. Segundo a polícia, apesar da gravidade do ferimento, o estado de saúde da vítima é considerado estável e ela não corre risco de morte.

Buscas

A ocorrência foi registrada pelo 16º Batalhão da Polícia Militar, acionado pelo Centro Integrado de Comunicação (Cicom). Os policiais realizaram rondas pelo bairro da Jaqueira na tentativa de localizar o suspeito, mas até o momento ele segue foragido.

O caso agora está sob investigação da Polícia Civil, que busca esclarecer as circunstâncias do crime e identificar oficialmente o autor da agressão. As autoridades também deverão ouvir testemunhas que estavam presentes na festa para obter mais detalhes sobre a motivação do ataque.