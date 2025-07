Protestos, vaias e mais: veja o que rolou no desfile do 2 de Julho

Comemoração do 2 de Julho - Foto: (Foto: Olga Leiria / Ag. A Tarde)

Uma alvorada no Largo da Lapinha, em Salvador, anunciava o início das comemorações do dia 2 de Julho, data em que se celebra a Independência do Brasil na Bahia, na manhã desta quarta-feira.

As ruas enfeitadas com a bandeira do país e as manifestações populares, sejam por partidário ou apelo por melhorias nas condições trabalhistas, rememoram a luta dos baianos pela expulsão definitiva dos portugueses em solo brasileiro.

O dia, como de costume, é aberto pelo tradicional desfile do caboclo e da cabocla. Antes, as autoridades públicas, como o governador Jerônimo Rodrigues (PT), o prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), e a presidente da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), Ivana Bastos (PSD), hastearam as bandeiras do Brasil, da Bahia e da capital baiana, para dar início ao ato.

Caboclo e cabocla

Deixando o verde, que representa as matas do país, de lado, os personagens desfilaram com a cor branca, simbolizando a paz.

O presidente da Fundação Gregório de Matos (FGM), Fernando Guerreiro, explicou o motivo da escolha.

“A gente precisa reverenciar a paz. Nesse momento que a gente está aí com guerra estourando em tudo quanto é quanto, nós temos atualmente três, é bom que a gente venha com essa cultura da paz", disse à imprensa.

Logo à frente dos carros, uma manifestação dos povos originários, próximo à Igreja da Soledade, deram o tom à celebração.

O que dizem as autoridades

Durante o evento, o governador diz que a data visa corrigir um desequilíbrio histórico, mostrando as contribuições dos baianos, especialmente das mulheres, para a liberdade do país.

“Eu tenho a missão de colocar para o povo da Bahia, a minha alegria. A gente lê nos livros de história, nas revistas, a gente vê sempre os heróis que não são baianos. O 2 de Julho traz a gente a revelar as verdadeiras pessoas que lutaram pela Independência do Brasil, duas Marias e uma Joana Angélica, assumiram esse lugar”, disse à imprensa.

Já o prefeito Bruno Reis (União Brasil) destacou a simbologia da data para o povo baiano.

“Essa data tem uma grande importância histórica porque representa a força e a essência do nosso modo de ser, do povo baiano, que é independente, autônomo e que não aceita ser subserviente a quem quer seja. É muito importante que esta celebração fique eternizada na memória das pessoas, principalmente para as gerações presentes e futuras”, afirmou Bruno.

Pela quarta vez, o presidente Lula (PT) veio à capital baiana para participar da festividade.

Sem falar com a imprensa, o petista desfilou em um carro aberto ao lado da primeira-dama Janja da Silva, do governador Jerônimo e da primeira-dama da Bahia, Tatiana Velloso.

Manifestações

A abertura do cortejo cívico abriu alas para uma série de manifestações políticas. Entre as que roubaram a cena estão a defesa da redução de escala de trabalho 6x1 para jornada 4x3, mobilizada por jovens militantes do PCdoB.

Outra que também movimentou as ruas da Soledade foi a dos professores, que voltaram a cobrar o pagamento do piso salarial e entoavam palavras de ordens, como “professor parou”.

O protesto, que teve como alvo a prefeitura de Salvador, foi acompanhado pelo deputado Hilton Coelho e o vereador Professor Hamilton, ambos do PSOL.

| Foto: Gabriela Araujo

Palanque político

Os festejos do 2 de Julho também é considerado como um termômetro político para medir a popularidade de um gestor público.

Em grupo, cada político desfilava ao lado dos seus aliados. No entanto, nenhum deles escaparam da demonstração de insatisfação da população.

Nesse sentido, o evento também contou com vaias ao prefeito de Salvador, Bruno Reis, assim como para o presidente Lula.