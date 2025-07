2 de Julho vai além dos palanques e surpreende crianças

Palhaço Alegria aproveitou a festa para comercializar fantoches - Foto: Gabriela Araujo | Ag. A TARDE

Quem acha que o 2 de Julho, data em que se celebra a Independência do Brasil na Bahia, é apenas palco para atos políticos, se engana. O desfile cívico, aberto com o desfile do caboclo e da cabocla, conta com olhares admirados de crianças e pais que não abrem mão de levar os filhos para acompanhar o dia histórico.

Na tentativa de atrair o público mirim, um homem, que se identificou como Palhaço Alegria, aproveitou a festa para comercializar fantoches.

“Todo mundo se divertindo. Várias mães e pais com suas crianças. Isso é uma boa alegria em pleno dia 2 de Julho. Uma ótima festa”, afirmou o profissional.

O Palhaço Alegria, morador de São Paulo, está na capital baiana atuando no circo Kroner, localizado na Avenida Paralela. “Estou aqui nessa campanha na cidade de Salvador pela primeira vez. E, graças a Deus, já vendi muito bem, umas 35 peças”.

O valor de cada material, segundo ele, é colaborativo. “Os fantoches chamam atenção das crianças, do pai e da mãe pela curiosidade. Eles olham e gostam. Se puder colaborar, tem gente que dá R$ 20 ou R$ 30, depende da capacidade de cada um”, contou ao portal A TARDE.

Ele ainda continuou: “Se a criança ficar triste e o pai não tiver, a gente dá de brinde para não ficar uma má impressão”.