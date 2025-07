2 de julho vai virar feriado nacional? Entenda decisão do presidente Lula

Estátua em homenagem a Maria Quitéria, no largo da Lapinha, em Salvador - Foto: José Simões | Ag A TARDE.

Nesta semana, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva encaminhou ao Congresso Nacional, nesta terça-feira, 1º, um projeto de lei para tornar o dia 2 de julho o Dia Nacional da Consolidação da Independência do Brasil. A medida causou dúvida em muitos brasileiros, que acreditaram ser um novo feriado nacional.

No entanto, apesar do reconhecimento do 2 de Julho como Dia Nacional da Consolidação da Independência do Brasil, a data não será um feriado em todo o Brasil, sendo considerado feriado apenas na Bahia.

"O Brasil já tem muito feriado", explicou Lula, que acrescentou com a justificativa do projeto de lei. "Essa é uma coisa fantástica que o povo tem que saber. Então é o reconhecimento histórico".

O 2 de Julho marca a expulsão definitiva das tropas portuguesas do Brasil, em 1823, um ano após a Proclamação da Independência pelo imperador Pedro I, no dia 7 de setembro de 1822.

"É verdade que D. Pedro fez o grito da Independência, todo mundo sabe disso, mas pouca gente sabe que foi no dia 2 de julho de 1823 que, na Bahia, os baianos conseguiram fazer com que os portugueses voltassem para Portugal definitivamente", afirma o presidente em vídeo postado nas redes sociais.

Nesta quarta-feira, Lula participa pelo quarto ano consecutivo do desfile do 2 de Julho, no largo da Lapinha, em Salvador.