Kleber Rosa se coloca à disposição para concorrer ao governo

Kléber Rosa é cotado para ser novamento candidato ao governo baiano pelo PSOL - Foto: Cássio Moreira | AG, A TARDE

Segundo colocado na disputa pela prefeitura de Salvador nas eleições de 2024, Kleber Rosa (Psol) comentou em entrevista ao Portal A TARDE, nesta quarta-feira, 2, sobre o manifesto divulgado pelo Psol, que defende sua candidatura ao governo da Bahia em 2026, e se colocou à disposição da legenda.

Presente no cortejo em celebração à Independência da Bahia, Kleber, que também tem seu nome cotado para concorrer a uma cadeira na Câmara dos Deputados, afirmou que, caso seu nome seja, de fato, o escolhido, voltará a tentar o Palácio de Ondina. Ele pontuou, no entanto, que apoiará outra candidatura psolista, caso seja essa a decisão final do partido.

"Saiu um manifesto assinado por um conjunto de organizações internas do Psol defendendo o meu nome para disputar a candidatura a governador. Eu sigo me colocando à disposição do partido para fazer o enfrentamento que expressar o interesse e a unidade do partido. O partido tem tradição de disputa interna, é muito provável que outros nomes apareçam, no momento certo a gente vai escolher por onde caminhar", iniciou Kleber Rosa, que continuou.

"Eu estou tranquilo, tanto para ser o candidato que represente o projeto partidário, como para escolher um nome que expresse essa unidade, se não for o meu. Então, acho que é importante essa movimentação para a gente ocupar 2026 com a disposição de fazer o enfrentamento do nosso papel histórico, que é enfrentar o Bolsonaro, que é enfrentar o fascismo, isso é o nosso calendário, isso é a nossa luta central. Para isso eu estou à disposição pra fazer a luta que o partido achar que me cabe fazer", afirmou.

2 de Julho

Kleber Rosa ainda ressaltou a importância de comemorar o 2 de Julho, data que marca as comemorações da Independência do Brasil na Bahia.

"Eu falo que o 2 de Julho é uma data que simboliza um orgulho muito grande para o povo da Bahia, considerando que é uma comemoração de uma luta verdadeiramente popular por um projeto de Brasil. Então, o povo foi para as ruas, pegou em arma, lutou para garantir a independência, motivado pela esperança de um Brasil justo, de um Brasil igualitário. Então, ter essa data como a data que consolidou a independência e que foi garantida pela luta popular é algo que nos enche de orgulho e mostra a alma do povo baiano como a alma de um povo que não desiste, que luta, que está atento à construção de um futuro melhor, um futuro coletivo melhor", afirmou Kleber, que continuou.

"É uma data extremamente emocionante de fato para a gente, que sabe a importância dela", completou.