"Estou feliz e emocionado", diz Kleber Rosa após resultado da eleição

Dono do melhor desempenho do Psol em uma eleição para a prefeitura de Salvador, Kleber Rosa se manifestou, em nota, após obter o segundo lugar no pleito municipal. O candidato, que ficou atrás apenas do prefeito Bruno Reis (União Brasil), agradeceu pelo apoio recebido durante a campanha.

Kleber disse estar "muito feliz e emocionado" com o acolhimento. Ele mencionou sua companheira de chapa, Dona Mira (Psol), sua equipe de campanha, e ao Psol, além de parabenizar Hamilton Assis e Eliete Paraguassu, vereadores eleitos pelo partido.

"Estou muito feliz e muito emocionado com todo apoio que recebemos. Quero agradecer também a a minha candidata a vice-prefeita, Dona Mira Alves (PSOL), uma mulher negra, feminista, antirracista, e uma das principais referências da luta por moradia popular da nossa cidade. Quero agradecer à minha equipe, aos dirigentes do meu partido, da Rede Sustentabilidade, e dos partidos de esquerda de uma forma geral. Conseguimos ampliar nossa bancada na Câmara. Elegemos a guerreira, liderança quilombola, marisqueira, Eliete Paraguassu, e o professor e liderança Hamilton Assis. Meu muito obrigado", afirmou.

Aumento da bancada

O Psol, que tinha apenas uma cadeira na Câmara Municipal de Salvador, aumentou sua bancada com Hamilton Assis e Eliete Paraguassu. Laina, do mandato coletivo Pretas por Salvador, não se reelegeu.