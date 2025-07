Ala do PSOL defende Kleber Rosa como pré-candidato ao Governo da Bahia

Kleber Rosa já disputou governo da Bahia em 2022 - Foto: Denisse Salazar | AG. A TARDE

A pouco mais de um ano e três meses para as eleições de 2026, correntes internas do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) já se movimentam para emplacar um novo nome na disputa para o Governo da Bahia.

O escolhido da vez continua sendo Kleber Rosa, segundo colocado na corrida eleitoral para a prefeitura de Salvador em 2024.

Por meio de um manifesto, publicado nesta terça-feira, 1º, seis correntes internas da sigla expõem problemas do estado, sob a batuta do PT, e defendem o potencial político do psolista para liderar a “cabeça de chapa” ao Palácio de Ondina.

“Queremos Kleber Rosa para governador! Esse projeto, com uma candidatura popular, com participação dos movimentos sociais e equidade de gênero, tem abrigo no partido de todas as lutas e tem a cara do PSOL”, diz um trecho do documento.

O Manifesto foi assinado pelas correntes internas: Resistência-PSOL, Insurgência-PSOL, Subverta-PSOL, Fortalecer-PSOL, Coletivo Palmares, Resiste-PSOL, Frente Nacional de Lutas-FNL.

O que diz Kleber Rosa?

Apesar dos apelos, Kleber Rosa afirma que o lançamento do seu nome ainda não é oficial e diz que o pré-candidato deve ser anunciado no fim deste ano.

“A pré-candidatura está sendo apresentada por um conjunto de organizações do partido, mas ainda não é definitiva porque teremos no final do ano a convenção partidária que vai definir o nome. É possível que outros nomes se apresentem para a disputa interna, como é tradição no PSOL”, explicou.

Testado nas urnas

Kleber Rosa já teve o nome testado nas urnas para assumir o governo da Bahia em 2022, quando se apresentou como uma terceira via, em meio ao embate entre PT e União Brasil.

Na ocasião, ele terminou na quarta colocação. No pleito, recebeu 48.239 votos, ficando atrás de João Roma (PL), ACM Neto (União) e Jerônimo Rodrigues (PT), vencedor da disputa no 2º turno.

Rosa voltou a testar a sua popularidade nas urnas eletrônicas em 2024, para a prefeitura de Salvador, quando obteve um melhor desempenho.

Deste modo, ele ficou na segunda posição superando o candidato Geraldo Júnior (MDB). Em números, o resultado foi 138.610 votos.