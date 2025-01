Kleber Rosa diz que Psol vive “momento mágico” em Salvador

Kleber Rosa compareceu a posse na Câmara de Salvador - Foto: Eduardo Dias / Ag. A Tarde

O candidato à prefeitura de Salvador pelo Psol, Kleber Rosa, mostrou entusiasmo com a posse dos correligionários Eliete Paraguassu e Hamilton Assis como vereadores da Câmara Municipal de Salvador.

Em conversa com jornalistas nesta quarta-feira, 1º, Rosa destacou a trajetória dos colegas de partidos e exaltou o desempenho da legenda nas eleições na capital baiana. Ele terminou a corrida eleitoral na segunda colocação, com 10,43% dos votos válidos, contra 10,33% do vice-governador Geraldo Júnior (MDB). No pleito de outubro, Bruno Reis (União Brasil) foi reeleito com 78,67% dos votos.

“O Psol fazendo história com um vereador e uma vereadora que representam a nossa cidade, que são a cara do nosso povo e que trazem nas suas peles, nos seus corpos e nas suas histórias as lutas que nos fazem estar aqui na militância. Para o Psol é um momento mágico, onde a gente está muito animado com o nosso crescimento do ponto de vista numérico e do ponto de vista da qualidade política”, disse Rosa.

O psolista ainda falou sobre como deve ser a atuação da bancada do partido no Legislativo soteropolitano. “Nós vamos defender um modelo de cidade na Câmara, vamos defender uma oposição qualificada e estudar a gestão de Bruno Reis que é uma gestão extremamente excludente que empobreceu o nosso povo, que tornou caótico os serviços públicos. Então esse é o horizonte que nós temos de atuação aqui na Câmara”, assegurou.