PT acredita que pode garantir apoio do PP em 2026 com reforma

Lula e Ciro Nogueira (PP-PI), em propaganda eleitoral de 2018. - Foto: Reprodução Redes Sociais

Lideranças do PT apostam que a reforma ministerial, que deve ocorrer ainda no primeiro semestre de 2025, pode ajudar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva a trazer de volta o PP para sua chapa em 2026.

Leia também

>> TSE cita diversidade e rejuvenescimento de eleitos empossados hoje

>> Natuza Nery, da GloboNews, é ameaçada por policial civil em supermercado

>> Relembre os vereadores de Salvador que tomam posse nesta quarta

Segundo cálculos de petistas, o PP, partido comandado pelo ex-ministro da Casa Civil do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Ciro Nogueira (PI), pode apoiar Lula nas próximas eleições nacionais caso conquiste um espaço relevante na Esplanada dos Ministérios. A informação é do colunista Igor Gadelha, do portal Metrópoles.

Ainda de acordo com a publicação, o PP deve ser um dos principais beneficiados pelas mudanças no primeiro escalão planejadas por Lula. Atualmente, a sigla ocupa apenas o Ministério dos Esportes.

De acordo com lideranças governistas no Congresso, o próprio Ciro Nogueira já deu sinais de que está mais disposto a dialogar com Lula sobre uma possível aliança de seu partido com o PT nas eleições de 2026.

Recentemente, lembram, Nogueira se encontrou com a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, em um evento em Brasília. Na breve conversa, afirmou à petista que “voltou a ser Centrão”.