Natuza Nery, da GloboNews, é ameaçada por policial civil em supermercado

Um policial civil pode ser expulso da corporação após ter ameaçado a jornalista e comentarista de política da Globonews Natuza Nery, enquanto ela fazia compras em um supermercado na região de Pinheiros, em São Paulo, na noite de segunda-feira (30). A Corregedoria da PC apura uma denúncia.

O nome do policial não foi divulgado pela Secretaria de Segurança Pública do estado. Segundo apuração da coluna de Mônica Bergamo do jornal Folha de SP, ele não estava trabalhando como policial e fazia compras no mesmo estabelecimento.

De acordo com testemunhas, o policial se aproximou da jornalista perguntando se ela era a Natuza Nery da GloboNews. Na sequência, disse que ela e a empresa para a qual trabalha são responsáveis pela situação do país e que pessoas como a jornalista "merecem ser aniquiladas".

Em outro momento, quando o homem já estava no caixa, ele passou a xingar Natuza. Uma mulher que estava com o policial pedia para que ele parasse com os ataques, dizendo que a jornalista só fazia o trabalho dela, segundo relato de pessoas próximas.

O caso atraiu a atenção de várias pessoas. A Polícia Militar foi acionada e esteve no local. Inicialmente, o caso começou a ser registrado no 14º Distrito Policial. Posteriormente, o acusado foi identificado como policial civil, e a Corregedoria assumiu as investigações. Em nota, a SSP afirma que "diligências foram realizadas no supermercado em busca de imagens do ocorrido e de eventuais testemunhas".

Procurada, Natuza Nery não comentou o assunto.