Vídeo: mulher comemora acertos na Mega da Virada, mas em apostas diferentes

Enfermeira comemorou acerto em jogos diferentes da Mega da Virada - Foto: Reprodução / Redes Sociais

Do céu ao inferno. Esta foi a sensação que uma técnica de enfermagem teve ao pensar que teria sido uma das ganhadoras da Mega da Virada, no último dia de 2024, na terça-feira, 31. Oito apostas dividiram o prêmio de R$ 635 milhões.

Leia também

>> Veja de onde são os oito ganhadores da Mega da Virada

>> Resultado da Mega da Virada 2024: veja os números sorteados

Ela estava de plantão e junto com colegas, conferiu os números do sorteio. Realmente a trabalhadora tinha acertado as seis dezenas, só que em jogos diferentes. Na realidade, na sua melhor aposta, ela acertou apenas dois números.

O momento da comemoração foi filmado pela colega dela Nathália Dal Ros e postado no Tik Tok e logo viralizou. Em poucas horas, o vídeos alcançou 650 mil visualizações.

“Pena que olhou na ordem errada. Mas valeu a descarga de adrenalina”, escreveu na legenda da publicação. A frustração foi tão grande, que Nathália revelou que a colega foi embora do plantão.

Nos comentários, vários internautas se solidarizaram com a técnica de enfermagem. “Tadinha… o plantão noturno deixa a gente doido mesmo”, escreveu uma. “Achou que era bingo”, comentou outro.

Veja o momento da comemoração: