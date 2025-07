Camaçarienses celebram Independência na tradicional Corrida 2 de julho

Cerca de 2 mil corredores participaram da Corrida 2 de Julho em Camaçari - Foto: Rafael Kuster | PMC

O 2 de julho foi de celebração também em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador. Por lá, os camaçarienses acordaram cedo na quarta-feira, 2, para celebrar os 202 anos da Independência do Brasil na Bahia, correndo.

A tradicional Corrida 2 de Julho, promovida pela Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude (Sejuv), atraiu cerca de 2 mil atletas amadores e profissionais, como Lindinalva Silva, 45 anos. “É a primeira vez que participo e estou super empolgada. Já pratico atividades físicas ao longo da semana, mas esse ano resolvi viver essa experiência nova”, afirmou.

Luciene Tavares, 48 anos, também participou pela primeira vez do evento. Para ela, esporte e história devem andar sempre unidos. “Acredito que essa corrida ocorrer em uma data tão importante para nós baianos é de extrema importância. É uma maneira de relembrar a força, a luta, a resistência. O povo baiano tem essas qualidades enraizadas pela ancestralidade e que, sendo propagada a cada ano, vai passando gerações”, avaliou a dona de casa.

Representatividade

O secretário de Esporte, Lazer e Juventude, Teo Ribeiro, falou sobre a representatividade do evento. “A gente está na história da independência da Bahia, do Brasil. Camaçari é uma das cidades que participou da resistência com os caboclos, ali na Fazenda Olhos d'Água, São José. Essa corrida é uma forma de dizer: ‘viva o 2 de Julho, nós estamos aqui resistindo’", ressaltou.

Na oportunidade, o prefeito Luiz Caetano destacou a dimensão do marco histórico que é o 2 de Julho. “Dia de lembrar os heróis e heroínas que lutaram pela nossa independência. Temos uma história repleta de coragem e resistência, que orgulha cada baiano. É a ocasião de reafirmar o ‘Viva Bahia’, ‘Viva nossa história’, e Camaçari faz parte de tudo isso”, enalteceu o gestor municipal.