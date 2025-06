Prefeitura de Camaçari apresenta sistema emergencial de transporte

Novos ônibus do sistema emergencial de Camaçari começam a rodar nesta terça-feira, 17 - Foto: Juliano Sarraf | PMC

A partir desta terça-feira, novos ônibus começam a circular em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador. São 45 veículos, sendo 15 micro-ônibus e 30 ônibus convencionais, distribuídos em 28 roteiros, entre sede, orla e zona rural, atendendo a 47 bairros.

A frota compõe o novo sistema emergencial de transporte público em Camaçari, apresentado nesta segunda-feira, 16, pela Superintendência de Trânsito e Transporte Público (STT). O ato de entrega ocorreu nesta segunda-feira, 16, em frente ao Espaço Camaçari, na Avenida Jorge Amado.

“Uma cidade com quase 400 mil habitantes, que sedia o maior Polo Industrial misto da América Latina e conhecida internacionalmente, não ter um sistema de transporte público funcionando é um retrocesso. Realizamos hoje essa entrega emergencial tão esperada pelo nosso povo, mas dizer também que já estamos olhando e trabalhando para o futuro. Não vamos parar. Durante esses meses, estaremos pensando e planejando o novo projeto para fazer a concessão do transporte público definitivo", pontuou o prefeito Luiz Caetano (PT).

O diretor-superintendente da STT, Edmilson Sousa definiu a retomada do serviço como um novo momento da mobilidade urbana de Camaçari.

“A partir dessa operação emergencial vamos ter a condição de coletar os dados, que nós ainda não temos, para fazer o nosso planejamento que irá permitir a entrega, futuramente, do transporte definitivo de qualidade. Essa etapa emergencial, concretizada hoje, vai trazer uma nova realidade para a vida das pessoas. Estamos saindo do nada e mostrando a capacidade do município de inovar, de trazer tecnologia", afirmou.

Os ônibus irão circular de segunda a sexta-feira, além dos fins de semana e feriados. Mesmo sendo uma medida temporária, o governo municipal trabalhou para garantir a qualidade dos veículos, que são equipados com ar-condicionado, elevador para PCD (Pessoa com Deficiência) e Wi-Fi.

Conecta Camaçari

Conecta Camaçari é o nome dado ao sistema de bilhetagem eletrônica que estará nos veículos. Ao todo, serão emitidos cerca de 45 mil cartões. Durante o período de transição, a população poderá utilizar os cartões do antigo sistema de transporte.

A tarifa será congelada, permanecendo o que já era praticado anteriormente: R$ 5, para a sede; R$ 5,30 para a Orla 1 (Arembepe, Jauá e Abrantes) e R$ 7 para a Orla 2 (Barra do Pojuca à Barra do Jacuípe). Crianças até 5 anos não pagam passagem. A gratuidade também contempla idosos, PCDs e outros públicos determinados conforme previsto em lei.

A integração tarifária também faz parte do sistema emergencial, permitindo que o usuário utilize mais de um ônibus pagando apenas uma tarifa, desde que obedeça o seguinte período de tempo: duas horas na sede e três horas para as localidades da orla.

O sistema emergencial tem vigência de seis meses, renovável por mais seis meses. A expectativa é que no prazo de um ano seja feita a contratação definitiva da concessão do transporte público coletivo.

O transporte público em Camaçari estava paralisado desde novembro de 2024, período de vencimento do antigo contrato, que não foi renovado durante a gestão anterior. Ao assumir o Executivo, a atual administração encontrou a cidade sem transporte e desde janeiro tem empreendido esforços para a resolução do problema.

Em fevereiro, o governo encaminhou à Câmara Municipal de Vereadores o projeto de lei n°1.175/2025, que prevê subsídio na prestação regular e eficiente do serviço, aprovado por unanimidade.