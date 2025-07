Saeb tem 15 projetos selecionados em prêmio nacional de inovação

Finalistas de 2024 durante a cerimônia de premiação em Brasília. - Foto: Reprodução | Enap

O Governo da Bahia chega com muita força entre os selecionados para o 29º Concurso Inovação no Setor Público. Após sete anos da última premiação, a Secretaria da Administração do Estado da Bahia (Saeb) teve 15 projetos aprovados na primeira etapa da triagem do concurso.

A premiação, promovida pela Escola Nacional de Administração Pública (Enap), busca fomentar e divulgar soluções criativas com o potencial de inspirar novas práticas na gestão pública.

As iniciativas baianas contemplam áreas como relacionamento com fornecedores, inclusão, gestão de pessoas, transformação digital e aprimoramento do atendimento ao cidadão. Projetos desenvolvidos por servidores de diversos setores da Saeb.

Os projetos da Bahia concorrem em duas categorias: Inovação em serviços ou políticas públicas e Inovação em processos organizacionais, ambas voltadas para ações do Distrito Federal e dos poderes executivos estadual e municipal.

Categorias

No primeiro grupo, estão concorrendo um projeto da Coordenação de Transformação Digital sobre o impulsionamento do uso de serviços digitais e dois projetos vinculados à Superintendência de Recursos Logísticos, sobre o Cadastro de Fornecedores Digital (CAF DIGITAL) e a Lei Anti Calote.

Oito projetos da Superintendência de Atendimento ao Cidadão (SAC) também concorrem nese grupo. São eles: Cidadania em movimento (Equipe SAC Itinerante), Inclusão digital no atendimento ao público, Pesquisa de Satisfação nas Unidades SAC, Inovação estratégica no SAC, Atendimento em Libras, Vídeoatendimento, Carta de Serviços e Arquitetura inclusiva e acessibilidade.

Na segunda categoria, sobre Inovação em processos organizacionais, há quatro iniciativas selecionadas, das quais três foram inscritas pela equipe SAC: os projetos Colaborador com Foco na Qualidade (CFQ), Treinamento Modelo de Atendimento SAC e A revolução do Sistema Atende.

Já o quarto e último projeto nesta categoria, inscrito pela Superintendência de Recursos Humanos, aborda o modo como o software RH Bahia foi usado para impulsionar o desenvolvimento de servidores públicos estaduais.

Sobre a premiação

Criado em 1996, o Concurso Inovação no Serviço Público já premiou mais de 449 iniciativas, oriundas da dedicação de equipes de servidores ou empregados públicos que atuam de forma inovadora em benefício do interesse público.

Na edição deste ano, a cerimônia de premiação do concurso será realizada no dia 2 de outubro, no auditório da Enap, em Brasília durante a Semana de Inovação Enap 2025, com transmissão ao vivo.

Em 2018, a Saeb ficou com o 4º lugar com o Programa de Instrutoria Interna, na categoria Inovação em Processos Organizacionais, Serviços ou Políticas Públicas no Poder Executivo Estadual/Distrital. Em 2017, a secretaria ficou entre os ganhadores com o projeto do Software Banco de Preços.