Titular da Saeb exalta eficiência e digitalização de serviços públicos

O secretário de Administração do Estado (Saeb), Edelvino Góes, foi o entrevistado desta terça-feira, 19, do programa Isso É Bahia, da Rádio A TARDE FM, onde falou com os apresentadores Jefferson Beltrão e Ernesto Marques sobre a oferta de serviços do governo encontradas na plataforma BA.GOV.BR, que foi confirmada entre os finalistas do Prêmio iBest 2024 na categoria Governo do Estado.

De acordo com o titular da Saeb, a plataforma BA.GOV.BR é um exemplo de gestão que foca no cidadão e na transformação digital dos processos.



“Eu costumo dizer que um governo que quer focar no cidadão, tem que estruturar uma agenda de transformação digital. Aqui na Bahia, lançamos em 2018 o SAC Digital, com a ideia de unificar os serviços digitais. O governador Jerônimo também reformulou tudo, melhorando a experiência do usuário, a usabilidade da plataforma, agregando todas as cartas de serviços do governo. Se o cidadão quiser qualquer tipo de informação do serviço de governo, se ele clicar na plataforma, mesmo que ainda não tenha o serviço virtualizado, a informação está ali", disse o secretário.

A plataforma baiana, que já conquistou o primeiro lugar em uma votação preliminar, concorrerá com projetos como Poupatempo e RS.GOV.BR. Atualmente, mais de cinco milhões de usuários estão cadastrados na plataforma, que oferece 458 serviços públicos à população.

Góes destacou a importância da transformação digital no Estado e o processo de divulgação dos serviços feitos pela gestão estadual. “Quando se começa a divulgar a existência de uma plataforma de serviços digitais do governo, se começa a ter um grau de confiança do cidadão nessa plataforma", pontuou.

Apesar da digitalização dos processos, o secretário pontuou que o Estado mantém os mesmos serviços nas unidades físicas do SAC, que podem e devem ser acessadas pela população para um tratamento mais humanizado.

"Temos 90 unidades do SAC no estado e eles também têm toda uma área para atendimento ao cidadão que está com dificuldade com o serviço virtual. Antes do do BA.GOV.BR, nós tínhamos apenas 200 mil acessos por mês na plataforma, agora, estamos com 1 milhão de acessos por mês", explicou.

Segundo Góes, a meta da Saeb e do governo é lançar a cada mês entre 5 e 10 novos serviços na plataforma. "Já colocamos boa parte do Detran, antecedentes criminais, toda parte de isenção de IPVA, todos serviços virtuais, da Fazenda e em breve vamos lançar matrícula escolar, em parceria com a SEC no próximo ano, 100% online", disse.



