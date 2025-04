Fapesb e Saeb anunciam edital para fomentar transformação digital

Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação lança edital para modernizar gestão de municípios - Foto: Dandara Melo | Ascom Saeb

Sertá lançado nesta quarta-feira, 16, um novo edital voltado ao apoio de iniciativas de transformação digital nos municípios baianos. A iniciativa é da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia (Fapesb), vinculada à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti) e da Secretaria de Administração do Estado da Bahia (Saeb).

O lançamento acontece às 9h, no auditório Jorge Calmon, da Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA), localizada no Centro Administrativo (CAB). O obkjetivo do edital é fomentar atividades de pesquisa, extensão e inovação conduzidas por Instituições Científicas e Tecnológicas (ICTs), em cooperação direta com as gestões municipais.

Ao todo, serão disponibilizados R$ 7,8 milhões em recursos financeiros não reembolsáveis, com valor máximo de R$ 250 mil por proposta para a execução das ações.

Áreas de atuação

O edital contempla duas frentes principais: a implantação do Sistema Eletrônico de Informações (SEI – Municípios) e o desenvolvimento de soluções tecnológicas em áreas estratégicas como gestão de pessoas, saúde, educação, meio ambiente, energia, empreendedorismo, combate à fome, redução da pobreza, turismo, entre outras.

Para participar do edital, as propostas devem, obrigatoriamente, contar com a parceria de um município baiano. As propostas deverão ser apresentadas por pesquisadores, mestres ou doutores, vinculados a instituições científicas e tecnológicas (públicas ou privadas sem fins lucrativos), localizadas no Estado da Bahia e que desenvolvam, obrigatoriamente, atividade de pesquisa básica e/ou avançada e/ou aplicada de caráter científico e/ou tecnológico, podendo atuar ainda, no desenvolvimento de produtos, serviços ou processos.