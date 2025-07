Belezas em risco: cidades turísticas da Bahia viram alvo do crime organizado

Ilha de Boipeba - Foto: Jota Freitas/ Setur-BA

Destinos como Cairu, Camamu, Maraú, Maragogipe e outros municípios do Recôncavo e do Baixo Sul da Bahia vêm enfrentando um novo inimigo: o avanço da criminalidade. Conhecidas por suas belezas naturais e importância histórica desde o período colonial, essas cidades passaram de portos estratégicos da economia à condição de refúgios turísticos. Hoje, porém, o cenário bucólico tem dado lugar a cenas de pânico, com tiroteios em áreas públicas, ataques a unidades da Polícia Militar e assassinatos brutais, muitos deles ligados à disputa de território entre facções.

Camamu: escolas fechadas e PM atacada

O município de Camamu, no Baixo Sul, viveu dias de tensão após uma série de atos violentos. Na noite do sábado, 12, criminosos armados abriram fogo pelas ruas da cidade, atingindo inclusive a base da Polícia Militar e a residência de um policial. A PM informou que os disparos aconteceram de forma aleatória, mas o clima de insegurança obrigou a prefeitura a suspender as aulas da rede municipal na segunda-feira, 14.

Vista da cidade de Camamu, no Baixo Sul baiano | Foto: Reprodução / Redes Sociais

No domingo, 13, houve novo confronto. Uma troca de tiros entre policiais e suspeitos terminou com a morte de Leandro Mauro Silva da Lapa, de 22 anos, apontado como envolvido com tráfico de drogas, homicídios e o sequestro de três pessoas em Maraú. Ele estava armado e portava munição e entorpecentes. Após os episódios, a retomada das aulas foi anunciada para a terça-feira, 15, com reforço na segurança.

Cairu e Boipeba: tiroteios e o avanço das facções

Em Cairu, um dos principais destinos turísticos do estado, a violência também deixou marcas profundas. Relatos de moradores indicam que homens armados com fuzis e submetralhadoras invadiram a cidade no último fim de semana, promovendo um tiroteio com mais de 300 disparos. O episódio assustou moradores e turistas. A disputa entre grupos criminosos também afeta distritos como Boipeba, conhecido por suas praias de águas cristalinas.

Boipeba, ilha conhecida pela natureza preservada | Foto: Reprodução / Pref. Municipal de Cairu

Em novembro de 2024, Boipeba foi palco de uma chacina: três homens foram mortos e outros dois ficaram feridos durante um confronto entre facções rivais. A Polícia Civil informou que a motivação foi a disputa pelo controle do tráfico de drogas. As vítimas foram identificadas como Luciano da Conceição Santos (21), Wellington da Silva e Silva (27) e Marcos Souza de Jesus (37).

Maraú: confrontos armados e sequestros

Em Maraú, mais precisamente no distrito de Tremembé, um confronto recente entre policiais e suspeitos resultou na morte de um homem apontado como líder local do tráfico. Ele portava arma, munições e drogas, e teria participado do sequestro de três pessoas na mesma região dias antes. A operação foi conduzida por equipes da 72ª CIPM e da Rondesp Sul, que patrulhavam áreas rurais entre Camamu e Maraú.

Maraú, no Baixo Sul da Bahia, cenário de belezas naturais | Foto: Divulgação / Prefeitura de Maraú

Maragogipe: corpo esquartejado em praça pública

A tranquilidade de Maragogipe, no Recôncavo Baiano, também foi quebrada por uma cena de extrema brutalidade. No dia 18 de junho, moradores do distrito de Nagé encontraram partes de um corpo espalhadas pela praça central da localidade. A vítima, ainda não identificada, teve a cabeça e partes do rosto mutiladas. A Polícia Civil investiga o caso, mas o crime gerou pânico na população.

Maragogipe, no Recôncavo baiano, mistura de história, cultura e os recentes desafios da segurança pública | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Ibirapitanga: a ação de um serial killer

No final de 2024, a cidade de Ibirapitanga foi abalada por uma sequência de assassinatos atribuídos a um único autor. Tiago da Silva dos Santos foi denunciado pelo Ministério Público pela morte de três pessoas entre os dias 25 e 29 de dezembro daquele ano. Os crimes, ocorridos na zona rural do município, envolveram homicídios cruéis e um latrocínio.

O acusado chegou a roubar uma motocicleta de uma das vítimas e foi visto fugindo a pé após abandonar o veículo. Atualmente, Tiago está preso no Conjunto Penal de Jequié e responderá ainda por furto e ocultação de cadáver.

Posicionamento oficial da Secretaria de Segurança Pública

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública ressalta que as ações preventivas e de inteligência foram reforçadas nas regiões do Recôncavo e do Baixo Sul da Bahia.

Acrescenta ainda que a Polícia Militar emprega unidades ordinárias e especializadas na região, com utilização de veículos de duas e de quatro rodas, entre eles Bases Móveis, além de aeronaves.

Destaca, por fim, que informações sobre atos ilícitos podem ser enviadas, com total sigilo, através do telefone 181 (Disque Denúncia da SSP). A ligação é gratuita e o anonimato