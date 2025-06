Corpo esquartejado é achado com partes espalhadas em praça na Bahia

Caso segue sob investigação. - Foto: Reprodução

Uma cena de extrema violência chocou os moradores do distrito de Nagé, em Maragogipe, no Recôncavo Baiano, na manhã desta quarta-feira, 18. Um corpo esquartejado foi encontrado com partes espalhadas pela praça da localidade, em um crime que causou pânico e comoção entre os moradores.

De acordo com informações obtidas pelo Portal A TARDE, a vítima, ainda não identificada formalmente, estava sem a cabeça, e partes do rosto como boca, nariz e orelhas também haviam sido arrancadas.

Equipes da 20ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) foram acionadas por volta do início da manhã, e ao chegarem ao local confirmaram a ocorrência. A área foi isolada até a chegada do Departamento de Polícia Técnica (DPT), que realizou a perícia e recolheu os restos mortais.

A Delegacia Territorial de Maragogipe instaurou inquérito para apurar as circunstâncias do crime, bem como identificar a autoria e a motivação. Diligências estão em andamento.

Ainda não há informações sobre a identidade da vítima, tampouco se o homicídio tem relação com disputas locais ou envolvimento com grupos criminosos. O caso segue sob investigação.